17 тонн макулатуры собрали участники из Амурской области на акции #БумБатл

БумБатл-2022 показал беспрецедентные результаты Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Амурской области подвели итоги участия в третьем сезоне всероссийской акции по сбору макулатуры #БумБатл нацпроекта «Экология». По информации правительства региона, участники из Приамурья собрали более 17 тонн макулатуры.

В целом по стране участники третьего сезона всероссийской акции #БумБатл нацпроекта «Экология» собрали и сдали на переработку рекордное количество макулатуры - 63 304 тонны. Это позволило спасти от вырубки около 12 000 га леса, что равно площади примерно 12 000 футбольных полей. Акция проходила с 15 сентября по 15 ноября 2022 года.

13 организаций-участников из Амурской области собрали и передали на переработку 17 093,5 кг макулатуры. Наиболее активные: Свободненское ЛПУМГ ООО Газпром трансгаз Томск - 5 898 кг, Нижнебузулинская средняя школа 3 608 кг и АмИЖТ филиал ДВГУПС в г. Свободный - 500 кг. - БумБатл-2022 показал беспрецедентные результаты. Рекордное количество участников - более 2,1 млн человек, рекордное количество тонн собранной макулатуры, и как следствие - рекордный вклад в сохранение экологии нашей страны. Участники акции за 2 месяца спасли от вырубки более 1,2 млн деревьев, сэкономили более 1,2 млн тонн воды, сберегли более 63,3 млн кВт электроэнергии, предотвратили выброс в атмосферу почти 104 тыс. тонн углекислого газа. Впервые в БумБатле приняли участие все регионы, акция дотянулась даже до таких труднодоступных локаций как самый северный город России - Певек в Чукотском автономном округе, - сообщила заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко. Экопросветительские мероприятия в рамках БумБатла прошли в 65 регионах. За 2 месяца было организовано более 100 событий, включая эколекцию звезды сериалов «Универ» и «СашаТаня» Валентины Рубцовой на международном экологическом фестивале «ЭКОфест» в Университете науки и технологий МИСиС, экоуроки на базе экостанций Минпросвещения РФ и «Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей», эколекции и экоквизы от активистов «Молодежки ОНФ». Также активисты «Молодежки» и «Российского движения школьников» посетили с экскурсией 8 предприятий «Лиги переработчиков макулатуры». Активно прошел и творческий конкурс: по условиям акции, пользователи должны были выкладывать в соцсети креативные посты с хэштегами #бумбатл и #нацпроектэкология, чтобы побороться за общение со звездными амбассадорами акции - художественными гимнастками Диной и Ариной Авериными и певцом Хабибом. Для участия в соревновании пользователи опубликовали более 1 600 постов. Имена победителей творческого конкурса будут опубликованы на официальном сайте бумбатл.рф, их онлайн-встреча со звездами состоится в начале декабря – в рамках форума гражданского участия #МыВместе.