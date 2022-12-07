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Общество7 декабря 2022 2:00

Открыта продажа билетов по направлениям Хабаровск - Благовещенск и Хабаровск - Зея

Авиакомпания «Аврора» открыла продажу билетов из Хабаровска в Благовещенск и Зею
Дарья ПРОКОПЬЕВА
Рейсы между двумя дальневосточными столицами будут выполняться три раза в неделю. Фото: Туристско-информационный центр Амурской области

Рейсы между двумя дальневосточными столицами будут выполняться три раза в неделю. Фото: Туристско-информационный центр Амурской области

В продаже появились билеты по направлениям Хабаровск - Благовещенск и Хабаровск - Зея от авиакомпании «Аврора». Об этом сообщили в Туристско-информационном центре Амурской области.

Уточняется, что пока открыта продажа на авиабилеты с января по 25 марта 2023 года. Летать будет самолёт DHC-8.

Озвучены также стоимость и расписание рейсов:

• Рейс Хабаровск — Благовещенск выполняется по вторникам, четвергам и воскресеньям. Тариф в одну сторону — от 2 000 рублей. • Рейс Хабаровск — Зея выполняется с промежуточной посадкой в Благовещенске по вторникам. Тариф в одну сторону — от 2 500 рублей. • Рейс Благовещенск – Зея выполняется по вторникам. Тариф в одну сторону — от 2 500 рублей.

Билеты можно приобрести в авиакассах, на сайте авиагомпании и в иных онлайн-сервисах.

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