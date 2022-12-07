Благовещенский малыш с рождения не выходит из комы

В больнице лежат еще двое малышей с похожим диагнозом, им уже по два года Фото: Олег РУКАВИЦЫН

История новорожденного Максимки (имена и фамилия героев изменены. - Прим. ред.) - путь от абсолютного идеала к полной катастрофе. Укладывается в несколько фраз: «У мамочки безупречные анализы» - «Выпей таблетку, чтобы скорей родить» - «Со здоровьем порядок, у ребенка сердце стучит!» - «Родился здоровым, но надо в реанимации полежать - такое бывает» - «Ребенок сам не дышит - на аппарат ИВЛ - и в больницу!» - «Малыш уже никогда не проснется…»

Обнадежить нечем

- Максим - наш первенец, мы пять лет его вымаливали, - в перерывах между рыданиями рассказывает Елена Андреева. - На сохранение попала по графику. А уже через несколько дней дают мне эту злосчастную таблетку для ускорения родов, хотя срок еще не подошел. И бумагу дали подписать, что врачи за действие препарата ответственность не несут. Моя вина - полностью доверяла медикам, подписала, не читая. Да и другие роженицы со мной в палате (некоторые не в первый раз) успокаивали: «Все нормально будет!»

Дальше сильно заболел живот - родов нет. Сутки - в схватках. Отошли воды - родов нет. Стала вымаливать кесарево - нет показаний. Наконец положили - и начали ребенка буквально выдавливать, нажимая на живот. Одновременно вакуумным приспособлением тянули младенца за головку. У него от этого шишка на маковке образовалась.

Те, кто давил и тянул, уже на другой день прибежали справиться о здоровье. И все твердили, что с головкой - порядок!

И только в больнице, куда Максимку перевезли с величайшей осторожностью, матери сказали: кома - деформирован череп, поврежден головной мозг. Все дородовые анализы в выписке мгновенно стали плохими.

Врачи сказали прямо: «Обнадежить нечем». Из комы третьей степени - анатомической, самой глубокой - вывести нельзя, только если сам организм из нее выйдет. А не выйдет? В той же больнице лежат еще двое малышей с похожим диагнозом, им уже по два года. И, как говорят медики, больше двух-трех лет это не продолжается.

Максиму между тем становится все хуже: тельце деформируется, мозг постепенно умирает. Ребенок уже не похож на себя, и это очень страшно. Прекратить мучения ребенка врачи, естественно, не имеют права. Максиму остается только пройти свой путь до конца.

Родителям - настойчивости!

Я спрашиваю, пробовали ли родители искать управу, добиваться правды? Глупый, наверное, вопрос - как это поможет ребенку? «Вы посмотрите на нее, - кивает супруг на плачущую женщину. - Столько времени прошло, а она даже как-то сесть внятно написать что-то не может из-за слез. Да и куда идти, что говорить? Видеокамер не было в родзале - доказательств нет».

Первая мысль (тоже, наверное, глупая): а действительно, почему нет в родзале камер? Сколько вопросов бы отпадало!

- Это однозначно неправомерно, - обращает внимание юрист Людмила Ликанина. - Во-первых, Конституция РФ гарантирует право каждого на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, запрещает сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия и устанавливает, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. Во-вторых, федеральный закон «О персональных данных» относит изображение человека, полученное с помощью камер видеонаблюдения, к его персональным данным. А сбор и хранение такой информации охватываются понятием обработки персональных данных. И такая обработка требует на это согласия субъекта персональных данных. И если это правило нарушено, КоАП устанавливает административную ответственность.

На что же в правовом плане могут рассчитывать родители? Все-таки почти год прошел.

- В рассматриваемой ситуации сроки не имеют никакого значения, - утверждает частнопрактикующий юрист Евгений Поддубный. - В первую очередь, родители могут написать заявление в Следственный комитет (ул. Первомайская, 27): подробно изложить обстоятельства и свои сомнения относительно возможно допущенной врачебной ошибки. Понятно, многие суждения родителей могут быть субъективными. Но наступившие и продолжающиеся тяжелейшие последствия, безусловно, подлежат исследованию правоохранительным органом. Также нужно попросить провести проверку в порядке ст. 144-145 УПК РФ и обязательно поставить вопрос о проведении (качественно!) в рамках доследственной проверки судмедэкспертизы - желательно комиссионной. Причем для большей объективности экспертизу провести бы за пределами Амурской области. Родителям в ходе проверки проявлять настойчивость, смело высказывать все свои предположения и сомнения относительно правильности решений врачей. Важный принцип «больше жалуешься - сумеешь привлечь внимание к проблеме» полноценно поможет поставить точки на «i».

Срок доследственной проверки по закону - 30 суток, но, вероятнее всего, этого будет недостаточно для полноценной оценки действий врачей, поэтому проверка наверняка, с помощью отмены решения об отказе в возбуждении уголовного дела, будет продолжена. Есть вероятность, что по заявлению может быть возбуждено уголовное дело, потому что затрагиваются особо охраняемые права малолетнего гражданина. Тогда сроки расследования могут составлять от двух месяцев до одного года.

Кроме того, добавляет эксперт, нужно подать заявление в страховую компанию «СОГАЗ-Мед» с просьбой проверить качество оказания медпомощи. Срок проверки также 30 дней. Но если экспертиза будет объемной, ее срок могут продлить еще на 30 дней.

- Вообще данный вид споров имеет множество нюансов и требует знаний не только юридического характера, но и медицинского, - подчеркивает Евгений Поддубный. - Судебная практика разбирательств по врачебным ошибкам, безусловно, существует, в том числе и в Амурской области, но не очень распространенно.

ЗВОНОК В СТРАХОВУЮ

Пациент согласен?

Также мы взяли комментарий у представителя Всероссийского союза страховщиков по медстрахованию в Амурской области, директора Амурского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Елены Дьячковой.

- Елена Леонидовна, как выяснилось, подобные истории всегда вызывают массу откликов. Очень многие амурчанки спрашивали, зачем искусственно ускорять роды какими-то таблетками, если все хорошо? Имеет ли право женщина отказаться от такого препарата? А если все же приняла, имеет ли право не подписывать бумагу о снятии ответственности за действие таблетки?

- Медикаментозная стимуляция родовой деятельности применяется по показаниям, которые оценивают врачи акушеры-гинекологи в зависимости от акушерской ситуации согласно клиническим рекомендациям. Необходимым предварительным условием любого медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство на основании предоставленной медработником в доступной форме полной информации о целях, методах оказания медпомощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медпомощи. Пациент может и согласиться на медицинское вмешательство, и отказаться от него. Законодательно не предусмотрено подписание пациентом других документов. Если пациент отказался от приема назначенных лекарств, врач должен уведомить его о возможных последствиях и отразить этот факт в документации.

- Давление во время родов на живот, вакуумная установка - о таких вещах должны предупреждать заранее? И если женщина не согласна, то роды продолжать уже другими, так сказать, способами?

- Выбор соответствующего метода родоразрешения планируется заранее, но в ходе осуществления контроля за состоянием матери и плода в родах тактика ведения, в том числе вид акушерских пособий, утвержденных клиническими рекомендациями, может изменяться.

- Юрист посоветовал кроме Следственного комитета обратиться с заявлением и в «СОГАЗ». Каковы будут ваши действия?

- Действительно, родители ребенка в случае неудовлетворенности качеством оказанной медпомощи могут обратиться с письменной жалобой в свою страховую компанию, в которой получен полис ОМС. Страховщики проведут контроль качества оказанной медпомощи, в том числе с привлечением внештатных врачей-экспертов. В качестве подтверждения используется первичная медицинская документация.

- И были случаи жалоб рожениц в «СОГАЗ»?

- Конечно, обращались. По нашей статистике, в Амурской области за 2022 г. поступило 16 жалоб по профилю «акушерство и гинекология». Из них обоснованными признано почти 70%.

При выявлении нарушений применяются финансовые санкции к медорганизации. После получения от своей страховой компании ответа о результатах рассмотрения жалобы, некоторые застрахованные принимают решение обратиться в суд. Страховщики могут обеспечить и юридическое сопровождение застрахованного лица.

Кстати, только 8% жалоб на неудовлетворительное качество медпомощи имеют отношение к родовспоможению.

- Какие вообще права имеют роженицы в системе ОМС?

- По полису ОМС в рамках Программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период оказываются все виды помощи, включая специализированную, высокотехнологичную, скорую помощь.