«Мыслить по-писательски»: как в Приамурье учат создавать истории

Анна Юрьева - любой может научиться сочинительству. Надо только захотеть. Фото: архив героини публикации

Многие мечтали стать великими писателями, создавать собственные фантастические миры, а потом… выросли. Оказалось, писательство - тоже работа, требующая определенных навыков и знаний. Есть даже учителя, готовые поделиться опытом и помочь «набить руку», в том числе в Благовещенске.

«Комсомолка» пообщалась с руководителем литературной школы и узнала, так ли важен дар, почему нужно искать себе наставника и о чем же хотят писать авторы Приамурья.

Не магия, а наука

Некоторые люди убеждены: чтобы овладеть творческой профессией, будь то художник, музыкант или писатель, нужен врожденный талант, божественный дар или потрясающее везение. Но согласятся с этим утверждением далеко не все. Анна Юрьева, писатель, педагог, руководитель литературной школы «#ЯПишу», убеждена: писательству можно научиться, если есть желание и терпение.

Поэтому и возникла идея создать литературные курсы для амурчан, желающих посвятить свою жизнь литературе.

- Я профессиональный преподаватель, какое-то время вела различные дисциплины в университете, в том числе и литературу. Но с детства хотела быть писателем и всегда к писательству относилась, как к удивительному открытию мира, - объясняет литературный наставник. - Когда чем-то увлечен, тебе хочется этим делиться! Так и появился сначала клуб доступной литературы «ЛитSplit», где я читала лекции, а уже позже литературная школа.

На занятия записываются и взрослые, и дети. Группы формируются по возрастам, а потом от месяца до трех учатся создавать свои собственные литературные произведения.

- Литературные курсы - это не обучение складыванию слов в предложения. Прежде всего, мы учимся мыслить, мыслить по-писательски. Это про сюжеты, про идеи и их воплощение, про умение развить интересную историю, про работу в разных жанрах: фантастика, детектив, реалистическая проза и так далее. Мы учимся рассказывать истории. Курсы для меня - своеобразная отдушина, где можно разговаривать, рассуждать, делиться, учить, и это прекрасно.

Вместе с учениками пишет и сама Анна Андреевна.

- Я пишу, и пишу много: это и стихи, и проза, и драматургия. На данный момент у меня в работе несколько произведений, - делится писатель. - Ни в какие литературные объединения полноценно не вхожу, но сотрудничаю с Молодежным амурским литературным объединением.

А судьи кто?

Плох тот преподаватель, который сам не стремится учиться новому. Писательство, отмечает Анна Юрьева, не езда на велосипеде, не выйдет получить навык один раз и на всю жизнь. Оно больше похоже на изучение иностранных языков: если ты учишься писать, ты учишься всю жизнь.

- Я тоже посещаю разные курсы, - рассказывает Анна Андреевна. - Большой плюс, что у меня есть профессиональное образование, это огромнейшая база знаний. Важна и насмотренность, начитанность. Я много читаю, подмечаю, изучаю специальную литературу.

Фото: архив героини публикации

К тому же вся жизнь руководителя литературной школы связана с текстами, что позволяет постоянно совершенствовать свой навык. Много новых знаний появляется при работе с наставниками.

- Недавно выиграла поездку в литературную резиденцию в городе Пятигорске, где в течение двадцати дней не только писала свой роман, но и общалась с кураторами и наставниками. У меня была возможность учиться у прекрасных людей. Я также была участником литературной смены на фестивале «Таврида» в 2019 году. Там моими наставниками были фантасты Вадим Панов и Милена Завойчинская, которые нам помогали построить сюжет фантастического произведения, - безумно интересно и захватывающе.

Особенно нужен наставник начинающим авторам, которые пока не знают, как правильно развить идею и сделать из нее интересную книгу.

Регион неважен

Многие считают, что провинциальные авторы отличаются от столичных темами и взглядами на литературу. Но за два с половиной года работы литературной школы через нее прошло более 30 человек, и этого достаточно, чтобы понять: нет разницы, в каком регионе живет автор.

- Амурчанин или нет, если ты хочешь писать, значит, тебя настолько сильно что-то беспокоит, что ты готов рассказать это хотя бы белому листу, - рассуждает Анна Юрьева. - Как правило, начинающие авторы пишут для себя, то есть создают литературу, которую сами хотели бы читать. Есть, конечно, авторы, пишущие в угоду времени. Хотя, если подумать, в писательском деле все равно существует незримый социальный заказ: люди любят остросюжетные истории - появляются детективы, любят нереальные миры - фантастика и так далее.

Нельзя также сказать, что местные авторы все как один пишут о мировой повестке или, напротив, восхваляют амурские соевые поля. Все писатели разные, их произведения - тоже, но всем хочется, чтобы книгу читали не только в каком-то определенном городе.

- Место, где происходят события, - просто декорации. Кто-то пишет о героях Приамурья, кто-то создает фантастический мир, но амурские реалии и менталитет заметны в деталях. Некоторые вовсе берут родной регион как локацию. Но герой, его проблемы, основная мысль должны быть универсальны. В этом и успех любого произведения, которое стало бестселлером.

И не стоит забывать, что писатель - это человек, а каждый человек в первую очередь хочет рассказать свою историю: о себе, своем месте в мире, своем опыте.

- В современном мире есть социальные сети, где мы рассказываем историю своей семьи, своей жизни, выражаем взгляды на мир. И нам хочется создавать что-то интересное, хочется, чтобы нас читали, ставили оценки, оставляли комментарии. Поэтому, если подумать, каждый сейчас немного писатель.

И если человек хочет создать прекрасный новый мир на бумаге, последнее, о чем ему стоит думать, - это об отсутствии таланта. Нужно набраться терпения и начать путь к своей мечте. А если тяжело, всегда можно попросить помощи у наставников, которые с радостью поделятся собственным опытом.