Продуктовая корзина к Новому году в Благовещенске за 5 лет подорожала на тысячу рублей

Отказаться от мандаринов никакое повышение цен не заставит! Фото: Ирина ЗРАЖЕВСКАЯ

Мы решили вернуться к нашему старому доброму эксперименту - наблюдению за ценами на продукты перед Новым годом. Корреспондент «КП» в течение месяца будет следить, как меняется стоимость праздничной продуктовой корзины.

Разница в тысячу!

Объектами наблюдения нашего журналиста стали - шампанское «Российское», сок «Добрый», мандарины, колбаса «Докторская», сыр «Российский», тушки кальмара, яйца, лук, морковь, свекла, зеленый горошек, кукуруза, майонез «Провансаль», селедка и тушки курицы. Так сказать, стандартная новогодняя корзина с продуктами!

Все эти позиции мы отсматривали и будем продолжать отсматривать в разных торговых точках Благовещенска: на рынке, в обычном магазине у дома и супермаркете. Ровно как и пять лет назад. Забегая вперед, хотим отметить, что если в 2017 году продуктовая корзина в супермаркете в среднем обходилась в 2224 рубля, то сейчас - в 3252 рубля.

Что подорожало?

- Это бананы столько стоят? Коля, ты посмотри, 169 рублей! - с возмущением воскликнула повстречавшаяся нашему корреспонденту благовещенка.

Для журналиста увидеть такую живую реакцию на цены - настоящий подарок. Случай произошел в обычном магазине у дома, в отделе фруктов и овощей. И согласитесь, возмутиться есть чему. Так как наш эксперимент только начался, и сравнивать актуальные цены мы пока не можем, проанализируем изменение стоимости с пятилетней давностью.

Те же мандарины в обычном магазине в 2017 году можно было приобрести за сто рублей. Сейчас они стоят около 150 рублей. На десять рублей подорожали морковь и свекла. При этом лук заметно подешевел, если раньше кг на рынке стоил 50 рублей, то сейчас - 35.

На кукурузу в супермаркете и обычном магазине скидки. Сохранятся ли они до Нового года, неизвестно. Однако пока можно сделать вывод, что она подорожала примерно на 20 рублей, как и зеленый горошек.

Взлет цен

К слову, про упомянутые яйца: за пять лет десяток подорожал на 30 рублей! Но это еще цветочки, один из продуктов и вовсе вырос в цене на несколько сотен. В далеком 2017 году сыр «Российский» в обычном магазине стоил 370 рублей, в супермаркете - 483. А сейчас его цена - 699, 99 и 772, 34 рубля за килограмм соответственно.

А вот с колбасой дела обстоят лучше. В обычном магазине она даже стала дешевле на 100 рублей, но это с учетом скидки. В супермаркете ее стоимость выросла на 20 рублей.

Заметно изменилась в цене и селедка. Пять лет назад ее можно было приобрести за 125 рублей на рынке, за 221 рубль в магазине и за 225 рублей в супермаркете. В 2022 году килограмм соленой селедки стоит в среднем 300 рублей.

Тушки курицы и кальмара тоже подорожали. Килограмм курицы на рынке в 2017 году стоил 135 рублей, в магазине - 155 рублей, а в супермаркете - 177 рублей. Сейчас же в магазине стоимость составляет 199 рублей с учетом скидки, в супермаркете - 245 рублей, а на рынке - 266 рублей.

Килограмм кальмара раньше был дороже именно на центральном рынке - 450 рублей, в то время как в магазине он стоил 210 рублей, а в супермаркете - 184 рубля. На сегодняшний день тушки кальмара обойдутся амурчанам в 259 рублей, если покупать в магазине, в 280 рублей - в супермаркете и в 330 рублей, если приобретать их на рынке. Весьма интересная градация!

Главный атрибут праздничного стола - шампанское «Российское» - подорожало в среднем на 20-30 рублей.

Бедный, бедный кошелек

Не хочется нагнетать, но довольно грустно осознавать, что стандартная продуктовая корзина с минимальным количеством продуктов обойдется благовещенцу в три тысячи рублей. И это - нижняя планка.

В таблице указаны цены за килограмм овощей, колбасы и сыра, но большой семье такого количества попросту не хватит. То есть стоимость праздничного стола может быть и выше пяти тысяч рублей. Видимо, остается только покупать подешевевший лук и «гуглить» с ним монорецепты.

Продуктовая корзина на Новый год обойдётся в 3 тысячи рублей - и это минимум Фото: Лилия ФОМИНА

А может, благовещенцев все же ждут приятные скидки?

Продолжайте следить за нашим экспериментом, чтобы узнать, как будет изменяться стоимость новогодней продуктовой корзины в Благовещенске.