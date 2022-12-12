«Не могут иначе»: как и почему амурские волонтеры помогают мобилизованным

Мобилизованным отправляют не только вещи, но и трогательные рисунки Фото: Татьяна РЯБОВА

Школьники, бизнесмены, рядовые рабочие, пенсионеры - казалось бы, категории людей, которых ничего не объединяет. Но все они собирают посылки и отправляют их мобилизованным: поддержать, поднять настроение, сказать теплые слова, пусть не лично, а в письме. И первые, кто видит посылки - волонтеры. Именно на них ложится важная задача: рассортировать по категориям, подписать, отправить.

«Комсомолка» побывала в гостях у волонтеров Народного фронта (ОНФ) и узнала, почему они трудятся до позднего вечера, что передают мобилизованным амурчане.

Лабиринт из коробок

Амурчане очень отзывчивые, говорят представители ОНФ. Убедиться в этом, а заодно поучаствовать в разборе посылок для мобилизованных решил журналист «Комсомольской правды». И вот заветное сообщение: «К нам едет Свободненский район!». А потому утро пятницы начинается возле неприметного помещения, больше похожего на гараж или сторожку. Это приемный пункт. Но главное не то, что снаружи, а то, что внутри.

А там… коробки: большие и маленькие, открытые и запечатанные, подписанные, разрисованные - от пола до потолка. Между ними ловко перемещается руководитель амурского исполкома Народного фронта Светлана Тюкалова. Ее не сразу заметишь в этом картонном лабиринте.

Экскурсия короткая и аккуратная - бочком, чтобы ничего не уронить, не упасть и не завалить чем-нибудь себя и других. Без дополнительных вопросов понятно: работы очень много. Посылки везут со всей области, а здесь, в пункте приема, каждую нужно разобрать, рассортировать и подписать: одежда - отдельно, бинты - отдельно.

Занятие не из легких и не из быстрых. Порой общественники засиживаются в пункте приема до позднего вечера. Казалось бы, что сложного: бери и перекладывай - мыло в одну сторону, носки - в другую. А если коробок 10, 20? А там еще и все намешано: перчатки, письма, бинты, влажные салфетки, а на дне - газовая горелка.

- Мы не жалуемся, - поясняют волонтеры. - Мы понимаем, что не у всех есть возможность сортировать. Главное же, что люди откликнулись, не остались в стороне. С остальным - разберемся.

Вот и разбираются по вечерам и в выходные, ведь добровольцы тоже работают и учатся. Их семьи уже смирились и приняли, что ж с добрым сердцем поделаешь?

Чужих не бывает

Поддержать мобилизованных стремятся все, от влиятельных бизнесменов до стареньких бабушек. Конечно, большинство посылок однотипные: зубная паста, влажные салфетки, туалетная бумага, носки, подштанники, перчатки, водолазки. Но встречаются более интересные мелочи. Так, в неприметной коробке лежат карманные иконы, нательные крестики и молитвы.

- Военнослужащим отправляют ленты с молитвами, которые всегда читают в тяжелые времена. Раньше матери вшивали такие солдатам в одежду.

Кто-то отдает личные вещи: часы, электробритвы, бинокли и мобильные телефоны, кто-то своими руками вяжет теплую одежду.

- К нам приходил бывший военный, который отдал свой бинокль, сказал, что он свое отслужил, теперь пусть ребята пользуются. Еще бабушка была, которая вяжет носки и вкладывает в каждую пару подбадривающие послания. Представьте: берет солдат носки, а там бумажка и теплые слова «Мы с вами!», «Ждем вас домой!», человеку ведь будет приятно. А женщина одна делает лечебные пояса из собачьей шерсти. Такая забота о бойцах не может не восхищать!

Самое удивительное - людям не так важно, кому именно попадут вещи.

- Об этом уже не думают. Люди просто хотят помочь, потому что не могут остаться в стороне. Нам часто говорят: неважно, кому достанется куртка, рукавицы или что-то еще. Неважно даже, амурчанам ли. Они просто помогают всем, потому что чужих сейчас нет.

Отдельно можно выделить письма. Первое, что бросается в глаза, - их очень много, и почти всегда это не обычный лист бумаги. В большинстве случаев встречаются детские рисунки и короткие послания. Есть и выделяющиеся записки, сделанные в виде голубей, танков, самолетов, разукрашенные и подписанные неровным детским почерком. Мобилизованным даже рисуют котиков.

Горящие сердца

Но собрались мы не только для того, чтобы разглядывать разобранные коробки. Пора бы и поучаствовать… в разгрузке автомобиля из Свободненского района!

Машина прибыла, несмотря на скользкую дорогу и выпавший снег. Количество коробок мы не считали, но одно могу сказать точно - некоторые из них были довольно тяжелыми. И неудивительно. Среди вещей нашлись увесистые зимние куртки, металлическая посуда и газовая плитка.

Вместе с подарками мобилизованным приехала Анастасия Казанцева, специалист по молодежной политике Свободненского района.

- Мы гордимся нашими ребятами, которые сейчас служат. Гордимся волонтерами, которые усердно работают и собирают гуманитарную помощь. Я горжусь и своим участием в сборе! - поделилась Анастасия Павловна. - Сейчас мы как никогда чувствуем сплочение и готовы этим заниматься. Сердце горит этим делом!

Одной машиной дело не ограничится, пообещала Анастасия Казанцева. Они уже привозили посылки для участников СВО и обязательно приедут вновь.

Разумеется, не только Свободненский район регулярно привозит гуманитарную помощь, напоминает Народный фронт. Общественники не перестают удивляться, как объединились районы Приамурья в общем порыве помощи. Рукодельницы вяжут теплые вещи, бизнесмены и государственные учреждения передают дорогостоящую технику. Волонтеры же продолжают сборы в рамках проекта «Народный фронт. Все для Победы!».

Народный фронт добавляет: если кто-то желает передать посылку мобилизованным или помочь волонтерам разобрать вещи, он может позвонить по телефону регионального отделения 8 (4162) 44-14-60.

«Вы же с этого ничего не получаете!», - могут говорить люди, глядя, как люди «за спасибо» с утра до вечера «утопают» в майках, куртках, кусках мыла и влажных салфетках. Но, пообщавшись с ними, понимаешь, они и не стремятся что-то получить. Вся их работа - от чистого сердца, не потому что «надо», а потому что они не могут иначе.

КСТАТИ

«Не поверила своим глазам!»

Как амурчанка свой сбор для мобилизованных организовала

Не только Народный фронт занимается поддержкой мобилизованных - сбор средств организовали и неравнодушные амурчане, которые не смогли остаться в стороне. Началось все с инициативы жительницы поселка городского типа Прогресс Ирины Филоненко:

- После того как объявили мобилизацию, мне пришла идея организовать сбор. Опыт у нас есть, мы раньше нередко помогали детским домам. Подумала: пойдем тем же путем. Я кинула клич в Telegram-канале и не поверила своим глазам! Люди стали переводить деньги так интенсивно, что за четыре дня мы собрали больше 180 тысяч рублей, - с восторгом рассказала Ирина Юрьевна - Позже я сама делала закупки, ездила по магазинам со спецодеждой. Все это мы отвезли в военную часть. Там все поделили на две части: одну оставили мобилизованным, которые еще здесь, другую отправили в зону СВО.

На этом люди не остановились. Все участники настаивали на том, чтобы сбор продолжался.

- Собранные позже средства пошли на закупку теплых вещей, биноклей, раций. В этот раз поучаствовали дети: они написали письма, нарисовали рисунки, передали небольшие посылки. На собранные деньги купили специальное оборудование. Помогали всем миром: кто-то узнавал, где что можно найти, кто-то консультировал по оборудованию, кто-то ездил и формировал коробки. Параллельно работа шла и в Благовещенске. Потом мы собрали все вместе и отправили через Валерия Васильевича Вощевоза. Он сейчас находится в зоне СВО, раздает наши посылки ребятам.

Прекращать амурчане не планируют и сейчас. Продолжают активно помогать: кто деньгами, кто посылками. Новая партия спецоборудования и приятных мелочей уже готова к отправке. Их передадут с военным, который приехал в отпуск, но вскоре должен вернуться на территорию проведения спецоперации.

Если кто-то желает присоединиться к сбору, он может связаться с Ириной Юрьевной по телефону 8-914-581-10-69 и уточнить все детали.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

А как же тушенка?

Почему волонтеры не принимают продукты питания

Все привыкли, что любой сбор - это обязательно консервы, печенье, банки сгущенки и прочая провизия. Но волонтеры отдельно отмечают, что продукты для мобилизованных принимать не будут. Но почему? Мы узнали!

- Во-первых, в этом нет необходимости, - объяснили представители Народного фронта. - Важнее передать вещи, которые быстро изнашиваются или заканчиваются, например носки, перчатки, бинты, антисептики и так далее. А уж накормят военнослужащих и без нас. Во-вторых, есть сложности со сроком годности и транспортировкой. Где-то задержится посылка, как-то не так ее погрузят, в итоге на место прибудут просроченные или потерявшие товарный вид продукты.