Укрась город - получи 100 тысяч: жители Благовещенска могут выиграть приз за новогодние украшения

Такие оригинальные украшения создавали горожане в прошлые годы. Фото: администрация города Благовещенска

Администрация Благовещенска запустила конкурс «Город в праздничном наряде». Жителям областной столицы предлагают посоревноваться в украшении общественных пространств.

Участвовать в конкурсе можно как в одиночку, так и командой. Горожанам предлагают украсить дворы, улицы, фасады зданий и территории организаций.

Оценивать проекты будут по нескольким критериям, среди которых: чистота и благоустройство дворов, оформление новогодних елок, внутреннее убранство подъездов. Также обратят внимание на организацию досуга во время праздников и использование украшений, сделанных своими руками.

Авторы трех самых красивых и креативных проектов получат приз в 100 тысяч рублей. Остальным участникам конкурса вручат дипломы и памятные подарки.

- Победители смогут потратить премию на изготовление и установку малых архитектурных форм, приобретение саженцев и рассады, строительных материалов для дальнейшего благоустройства придомовых территорий, - рассказали в администрации города.

Заявки на конкурс можно подавать с 2 по 16 декабря. Их принимают в территориальном управлении администрации Благовещенска на ул. Пионерской, 31. Оценивать объекты конкурсная комиссия будет с 19 по 21 декабря. Итоги подведут 23 декабря.