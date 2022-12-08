Уникальная постановка на амурской сцене: какие спектакли покажут в выходные в Благовещенске

«Крылья» - инклюзивный театр, в котором играют артисты с ОВЗ. Фото: АОДНТ

У заядлых театралов на этой неделе радость - в репертуаре культурных заведений амурской столицы появилось кое-что новенькое. Речь идет о спектакле инклюзивного любительского театра «Крылья», премьера которого состоится 11 декабря.

Яркая премьера

Деревенскую историю «Мечтать не вредно» (12+) в постановке «Крыльев» можно будет бесплатно посмотреть в Амурском областном Доме народного творчества. Премьера приурочена к декаде людей с инвалидностью, которая традиционно стартовала в первый день зимы.

Как рассказывают в АОДНТ, «Мечтать не вредно» - доработанная версия спектакля-читки, над которым «Крылья» работали еще в 2015 году. На сцену вернутся уже знакомые герои, но они по-новому будут доносить простую мысль: мечта становится реальностью - стоит только очень захотеть. В этом убедятся жители провинциального Галошина, хотя в начале спектакля будет казаться, что им уже не до перемен к лучшему.

- Спектакль «Мечтать не вредно» создан в творческом тандеме с давним другом любительского театра АОДНТ - драматургом Татьяной Закипной, членом Российского союза писателей, финалистом премии «Писатель года - 2020» в номинации «Драматургия», - уточнили в Доме народного творчества. - Режиссером-постановщиком выступила художественный руководитель театра Ирина Ерофеева.

Премьера состоится 11 декабря в 15:00 в АОДНТ на улице Горького, 129. Вход свободный. Если у вас остались вопросы - звоните в отдел народного творчества по номеру 8 (4162) 777-810.

Любимые спектакли

Амурский областной драматический театр тоже показал афишу на пятницу, субботу и воскресенье. Тут поставят премьеры 2022 года: «Ромео и Джульетту» (12+) и «Слугу двух господ» (16+).

Сагу о любви по бессмертному произведению Уильяма Шекспира благовещенцы впервые увидели совсем недавно - 30 сентября 2022 года. Но многие зрители признаются: спектакль уже успел запасть им в сердце. Чем постановка так очаровала амурчан, вы можете узнать в ближайшую пятницу, 9 декабря, в 18:30.

В субботу же на сцене драмтеатра поставят иронический детектив «Восемь любящих женщин» (16+). Он рассказывает об убийстве богатого аристократа, подозреваемыми в котором становятся сразу восемь женщин, от горничной до его родной дочери. И у каждой есть мотив! Кто же убийца? Свет на эту тайну прольется 10 декабря в 18:00.

А 11 декабря в 18:00 - снова любовная история. Комедия «Слуга двух господ» (16+), впервые поставленная в Благовещенске 27 мая 2022 года, возвращается на сцену. История, рассказываемая в спектакле, чем-то напоминает «Ромео и Джульетту»: здесь тоже имеются влюбленные, которым не дают пожениться упрямые родители. Но в центре сюжета окажутся не они, а находчивый слуга, которому предстоит разрешить эту коллизию.

Новогодняя сказка

Ну и куда же в декабре без праздничной истории! На этой неделе атмосферу волшебства в жизнь амурских театралов привнесет Амурский областной театр кукол. Здесь покажут постановку «Терем Деда Мороза» (0+).

«Терем Деда Мороза» - интерактивное представление, которое станет отличным способом познакомить малыша с волшебством сцены. Постановка будет интересна ребятам от трех лет. Они окажутся пассажирами экскурсионного поезда, который отправляется в путешествие по зимнему лесу к терему Дедушки Мороза.

При этом в театре понимают, что малышам непросто высидеть долгий спектакль. Поэтому во время представления «Терем Деда Мороза» у маленьких зрителей будет возможность попрыгать, потанцевать, поиграть и принять участие в постановке. Продлится спектакль всего 35-40 минут.

Купить билеты на постановку можно в кассах и на сайте Амурского областного театра кукол. Его будут показывать три дня: 9 декабря в 18:30, а также 10 и 11 декабря - в 11:00 и 13:00.