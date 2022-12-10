Искусство мелких деталей: зачем идти на выставку народных мастеров в Благовещенске?

В работах Татьяны Ананьевой нашли отражение этнические мотивы. Фото: АОДНТ

Осталось всего несколько дней до окончания работы экспозиции «Цвет и форма» (0+) в Амурском областном Доме народного творчества. Она закроется 14 декабря - и до этой даты точно стоит на нее посмотреть.

«Цвет и форма» - выставка известных в Приамурье художников декоративно-прикладного искусства Татьяны Ананьевой и Натальи Керницкой. Они представили работы, выполненные в двух древнейших направлениях обработки природных материалов, дерева и глины.

Так, амурчане могут увидеть мелкую пластику, скульптуру малых форм, тарелки и блюда, настенные панно, сувениры и другие изделия Татьяны Ананьевой, члена АРОО «Творческий союз художников», занимающейся резьбой и росписью по дереву.

В ее работах прослеживаются мотивы, связанные с историей Амурской области: интерьерные куколки мастера представляют собой девочек в эвенкийском национальном костюме, некоторые творения отражают представление художницы об амурозаврах и олоротитанах, открытых амурскими палеонтологами. Наконец, Татьяна Ананьева представила и свои живописные работы - картины и панно, в которых она стремится передать красоту окружающего мира.

Те же цели преследует в своем творчестве Наталья Керницкая, создающая керамические изделия. Тему красоты нашего мира она отражает в изделиях разных направлений - от утилитарных предметов, таких как посуда, до декоративных работ, украшающих интерьер.

- Материалом для мастера служит природная глина - белая и красная, а также готовая керамическая масса для изготовления посуды. Декорирование, сочетание текстур и глазурей - все это можно увидеть в экспозиции, - рассказывают организаторы выставки.

Выставка работает ежедневно до 14 декабря с 09:00 до 20:00 по адресу: ул. Горького, 129. Вход свободный.