Подружиться с эвенкийской культурой смогут амурчане на выходых

Культура эвенков откроется для вас с новой стороны. Фото: Выставочный зал Благовещенска

Выставочный зал Благовещенска продолжает знакомить амурчан с культурой народов, проживающих в Амурской области. 8 декабря здесь заработала выставка «Этнолинии Амура» (0+).

Художественная выставка посвящена уникальной эвенкийской культуре. В качестве экспонатов представлены живопись и графика, скульптура и керамика - даже малые архитектурные формы!

Интересно будет посмотреть также на текстиль, одежду коренных народов Севера и на их современную адаптацию. Варианты трансформации традиционного костюма эвенков, выполненные студентами, представит кафедра дизайна Амурского государственного университета.

- В проекте участвуют художники, дизайнеры, скульпторы, мастера декоративно-прикладного искусства Амурской области, - рассказывают в Выставочном зале Благовещенска. - Экспозиция привлечет внимание творческих людей, ценителей этнической культуры и желающих узнать больше об уникальной культуре народа Приамурья.

При этом гости выставки смогут не только изучить, но и буквально прикоснуться к эвенкийской культуре. 10 декабря в 15.00 в Выставочном зале пройдет мастер-класс «Эвенкийский узор» (12+). Участникам предлагают нарисовать узор акварельными красками.

Что касается выставки «Этнолинии Амура», то ее любой желающий может посетить в течение месяца. Экспозиция открыта до 14 января.