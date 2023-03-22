Губернатор Амурской области и сенаторы Совфеда посетили мост через реку Амур и строящийся пункт пропуска

Амбициозные проекты Амурской области поражают. Фото: Светлана Митина

В Амурской области продолжаются работы на пункте пропуска через мост Благовещенск-Хэйхэ. Оценить транспортные объекты отправился губернатор Амурской области Василий Орлов и делегация совета федерации федерального собрания РФ. Также Совфед и глава региона проверили, как обстоят дела со строящимся мостом через Зею, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Начнем с незавершенных проектов. Зейский мост готов на 82%. На данный момент на стройплощадке задействовано 85 единиц техники и 633 человека. Все работы идут в графике. В апреле планируется приступить к асфальтированию.

Новый мост через Зею готов на 82 процента. Фото: правительство Амурской области

А пока огромной популярностью пользуется международный автомобильный мост Благовещенск – Хэйхэ. За март транспортный поток составил 152 автомобиля в день. А с момента открытия (10 июня 2022 года) по нему проехало более 22,7 тысяч большегрузов. Для того чтобы работа объекта вышла на полную проектную мощность (а это 600-700 автомобилей в сутки) нужно запустить полноценную работу постоянного пункта пропуска, но пока что из-за стройки он работает по временной схеме.

Мост через Амур. Фото: Светлана Митина

Сейчас в работе задействовано 179 человек и более 20 единиц техники. Подрядчик подтверждает завершение строительства пункта в срок, к концу года. А на «ТЛТ КАНИКУРГАН» Василий Орлов и сенаторы Совфеда осмотрели стройплощадку основного здания комплекса и закрытого склада временного хранения. Это входная точка для грузов, которые прибывают из КНР. Здесь происходит таможенное оформление, перегрузка и переупаковка в случае необходимости.

До конца года терминал будет работать по полноценной схеме. Это увеличит пропускную способность моста. Фото: Светлана Митина

Председатель комитета совета федерации по экономической политике Андрей Кутепов отметил, такие инфраструктурные проекты важны для развития Амурской области и всего Дальнего Востока, поэтому нужно при их реализации учитывать перспективы по внедрению новых цифровых решений для возможного расширения потенциала.

Губернатор добавил, в феврале было подписано соглашение для координации движения российских и китайских автомобилей через пограничный мостовой переход. Подобную систему планируется применить и на новом постоянном автомобильном пункте пропуска.

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