В Амурской области медикам компенсируют первоначальный взнос и проценты по льготной ипотеке

Выплата призвана привлечь медицинских работников в амурские деревни Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Амурской области запустили новую региональную программу поддержки медиков в сельских территориях. Им помогут с покупкой жилья, сообщили в правительстве региона.

- Чтобы решить проблему нехватки специалистов в сельских больницах и поликлиниках в области запустили новую региональную программу поддержки медиков. Мы компенсируем им первоначальный взнос и проценты по льготной ипотеке, - рассказал губернатор Василий Орлов. - Выплату можно получить по Дальневосточной, Семейной и Сельской ипотекам.

По словам главы региона, власти компенсируют медикам первоначальный взнос в размере до 300 тысяч рублей и проценты по кредитам в течение первых пяти лет действия ипотеки.

- Заявки на получение выплат можно подавать в территориальные управления социальной защиты населения. На первом этапе программу запустили в шести муниципалитетах. Если она покажет хорошие результаты, рассмотрим возможность расширения ее на другие территории, а также включение в программу учителей и преподавателей», - прокомментировал Орлов.

В министерстве экономического развития и внешних связей области отметили, что финансовая поддержка будет предоставлена специалистам, которые трудоустроены после 1 октября 2022 года и на данный момент не имеют своего жилья.

- Претендовать на поддержку смогут специалисты с высшим и средним медицинским образованием, которые работают не только в больницах или поликлиниках, но и в таких социальных учреждениях, как дома престарелых, реабилитационные центры и интернаты. Главное требование — учреждение должно быть государственным. Срок участия в программе – пять лет. При этом, получить компенсацию также имеют право медработники, участвовавшие в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер» более трех лет назад, - уточнила министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенева.