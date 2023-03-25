Амурчанам дадут деньги для погашения ипотеки

Для семей с детьми положено 35% от общей стоимости квартиры или дома, а для участников программы без детей – 30%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Деньги на частичное погашение ипотеки или же строительство своего дома получат молодые семьи в Амурской области. В правительстве региона рассказали об условиях, которые выдвигаются при выделении социальной выплаты. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Как отметил губернатор Приамурья Василий Орлов, на соцвыплаты для улучшения жилусловий в 2023 году выделили почти 28 миллионов рублей. Для семей с детьми положено 35% от общей стоимости квартиры или дома, а для участников программы без детей – 30%.

Чтобы получить помощь от властей, семья должна соответствовать ряду требований. Перечень таков:

- нужда в улучшении жилья;

- имеющиеся доходы или сбережения для оплаты части стоимости квартиры или дома;

- зарегистрированный брак или неполная семья;

- возраст каждого из супругов или одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет.

После того, как амурчане получат деньги, вернее свидетельство, у них будет семь месяцев, чтобы потратить средства на упомянутую ранее цель. А именно капитал можно потратить на первоначальный взнос по ипотеке, погашение долга по ипотечному кредиту, покупку квартиры или же строительство жилья.

К слову, в муниципалитетах Амурской области уже начали выдавать выплаты. У местных властей люди также могут проконсультироваться по поводу участия в программе.

За два предыдущих года 67 семей региона смогли улучшить свою обстановку с собственными «квадратами».

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