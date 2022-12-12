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Здоровье12 декабря 2022 5:59

Достаем маски: в Благовещенске возвращается масочный режим

Пока это касается только некоторых предприятий
Василина ВАСИЛЬЕВА
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Благовещенск возвращаются маски. В городе снова ввели обязательное ношение средств индивидуальной защиты. Пока это касается только персонала организаций с массовым пребыванием людей.

Как сообщает администрация Благовещенска, решение о возвращение масок приняли сегодня, 12 декабря, на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии.

- Как показали проверки, сотрудники отдельных торговых сетей уже используют средства индивидуальной защиты на постоянной основе. Что касается посетителей, то для них масочный режим носит рекомендательный характер, - отметили в пресс-службе администрации города.

В остальных торговых точках продолжаются проверки.

Между тем в учреждениях образования, культуры и спорта усилий работу фильтров и дезинфекционный режим. Для зрителей во время спортивных мероприятий также предполагается ношение масок. В администрации просят горожан отнестись к этому с максимальной ответственностью. Обратить внимание советуют и на здоровье детей. Специалисты просят не отправлять юных горожан с признаками ОРВИ на занятия.

Как ранее писал портал 2х2.su, разговоры о возвращении масок в Приамурье уже были в начале декабря. Тогда носить средства индивидуальной защиты в местах с большим количеством людей только рекомендовали.

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