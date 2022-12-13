Масочный режим в Благовещенске расширили на всех посетителей торговых центров и супермаркетов

Перчатки носить в магазинах пока не обязали, но можно проявить инициативу Фото: Андрей АБРАМОВ

В Благовещенске 13 декабря объявили об усилении масочного режима.

Напомним, днем ранее масочный режим в столице Амурской области ввели для персонала организаций с массовым пребыванием людей - например, магазинов, торговых центров, кинотеатров, развлекательных центров. Посетителям лишь рекомендовали пользоваться средствами защиты.

Теперь рекомендация превратилась в предписание. Маски в местах массового скопления людей в Благовещенске должны все.

- Средства индивидуальной защиты необходимо использовать в торговых, развлекательных, функциональных центрах, супермаркетах, кинотеатрах, общественном транспорте и других многолюдных местах, - пояснили в мэрии областного центра.

Ранее проверки показали, что продавцы в супермаркетах и так постоянно носят маски, так что для них это оказалось не таким уж новшеством. А вот посетители супермаркетов и торговых центров уже оставляют недовольные реакции в соцсетях.