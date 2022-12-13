Амурчанин попал в больницу после падения с моста

Фото: соцсети

Сегодня, 13 декабря, под Благовещенском с моста упал мужчина. Ему понадобилась помощь медиков. Амурчанина госпитализировали в больницу.

Информация о произошедшем произошла в социальных сетях. Очевидцы сообщали, что мужчина выжил, но получил серьезные травмы.

Происшествие произошло в первой половине дня. Свидетели говорят, что пострадавший шел по мосту и в какой-то момент неожиданно упал. Причины до сих пор неизвестны.

В результате падения мужчина получил серьезные травмы, ему понадобилась помощь врачей.

- Скорую помощь с поста ДПС вызвал проезжавший в тот момент очевидец. Он вместе с сотрудником ДПС дождался врачей. У мужчины подозрение на перелом обеих ног, а также разбита голова, - пишут в соцсетях.

Информацию о происшествии подтвердили в УМВД по Амурской области. Сообщение о мужчине, упавшем с путепровода, поступило в полицию от горожан.

- На место выезжали сотрудники полиции. Информация подтвердилась. Мужчина госпитализирован. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщили в ведомстве.