От городов до сел: МегаФон улучшил качество связи в Амурской области

Мегафон смог обеспечить более широкое и качественное покрытие для 22 тысяч приамурцев Фото предоставлено пресс-службой ПАО "МегаФон"

К новогодним праздникам оператор модернизировал базовые станции в нескольких населенных пунктах области. Покрытие и производительность сети 4G увеличились в Райчихинске, селе Муравьевка и Козьмодемьяновка Тамбовского района, а также в селе Константиновка.

С помощью запуска дополнительного слоя LTE-800, оператор смог обеспечить более широкое и качественное покрытие для 22 тысяч приамурцев. Ключевое преимущество используемого диапазона – возможность запустить сеть 4G на значительном пространстве, что особенно важно в сельской местности. Также он обеспечивает хорошее покрытие в помещениях в условиях плотной городской застройки.

Теперь жители Приамурья смогут с большим комфортом пользоваться любыми цифровыми сервисами, в том числе теми, которые требуют стабильной скорости передачи данных и малого времени отклика сети. Например, слушать музыку онлайн, смотреть потоковое видео в самом высоком разрешении, вести прямые эфиры в соцсетях.

Модернизация сети также расширила возможности звонков через интернет с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE). Сервис обеспечивает не только кристально чистый звук и мгновенное соединение – абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом.

«В преддверии новогодних праздников возрастает мобильная активность абонентов, тем более люди сейчас общаются с родными и близкими не только посредством голосовых вызовов, а все чаще с помощью мобильного интернета и видеозвонков в мессенджерах. Чтобы все наши абоненты свободно пользовались мобильным интернетом, даже в периоды пиковой нагрузки на сеть мы модернизируем нашу сеть, и до конца года завершим работы и в других районах области», – отметил директор регионального отделения МегаФона в Амурской области Максим Дудкин.