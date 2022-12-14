Печать в пару кликов: сделать заказ в типографии «Дважды два» теперь можно онлайн

Скидка на онлайн-заказы действует до 20 декабря. Фото: ГК «Дважды два»

Типография «Дважды два» в Благовещенске запустила сайт с возможностью онлайн-заказа. Теперь заказать визитки, буклеты, брошюры и другую полиграфию можно всего в несколько кликов.

- Теперь «Дважды два» - онлайн-типография, - с гордостью говорит менеджер по продвижению ГК «Дважды два» Валерия Донец. - Не нужно ни звонить, не тем более приезжать к нам в офис! Вы можете самостоятельно создать, разместить и оплатить заказ прямо на сайте. А готовую продукцию мы вам доставим, если по Благовещенску - то бесплатно.

Чтобы сделать заказ, выберите в каталоге нужную вам продукцию и нажмите кнопку «Рассчитать». Введите все предложенные параметры и кликните «Добавить в корзину». Перейдя в «Корзину», вы сможете загрузить макет, установить параметры доставки и оплатить заказ.

- Если у вас нет макета, вы можете оставить это поле пустым, - объясняют в типографии «Дважды два». - После того, как вы оплатите заказ, менеджер увидит, что в нём нет макета, и свяжется с вами. В таком случае создать макет помогут наши собственные дизайнеры. Если же макет загружен, то заказ сразу же отправят в печать.

При этом печать визиток, газет, блокнотов, пакетов и другой продукции в типографии «Дважды два» не только удобна, но и выгодна.

С 15 ноября по 20 декабря на заказы от 500 рублей действует скидка. Сэкономить 5% смогут клиенты, оформившие заказ через сайт tdd.2x2.su.

Познакомиться с продукцией и возможностями типографии «Дважды два» можно в социальных сетях предприятия: ОК, ВК, Telegram.