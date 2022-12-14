Благовещенск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Благовещенск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Благовещенск
-20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Досуг14 декабря 2022 4:00

Дружинные потешки: жителей Благовещенска зовут на новогодний праздник в ГДК

Городской Дом культуры в преддверии зимних праздников проведёт мероприятие «Дружинные новогодние потешки»
Дарья ПРОКОПЬЕВА
Лихо размахивать шашкой тоже научат!

Лихо размахивать шашкой тоже научат!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Городской Дом культуры зазывает на «Дружинные новогодние потешки» (12+). Мероприятие начнется 15 декабря в 15:00. Вот как его анонсируют организаторы:

«Эх, не перевелись еще богатыри на земле русской! Да соберутся они в Городском Доме культуры, да потешатся. Кольчугу сплетут да фланкировке обучатся, на шоу огненное поглядят да доспехи примерят, дабы на смартфоны заморские фотокарточек наделать!»

Уточняем: фланкировка - казачье искусство владения шашкой. Видели, как они лихо оружием крутят? Это фланкировка и есть!

Чтобы попробовать самостоятельно повторить эти пассы, записывайтесь на забаву в Городской Дом культуры. Цена билета - 200 рублей. Телефон - 8 (4162) 52-54-13.

Интересное