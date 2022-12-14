Дружинные потешки: жителей Благовещенска зовут на новогодний праздник в ГДК

Лихо размахивать шашкой тоже научат! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Городской Дом культуры зазывает на «Дружинные новогодние потешки» (12+). Мероприятие начнется 15 декабря в 15:00. Вот как его анонсируют организаторы:

«Эх, не перевелись еще богатыри на земле русской! Да соберутся они в Городском Доме культуры, да потешатся. Кольчугу сплетут да фланкировке обучатся, на шоу огненное поглядят да доспехи примерят, дабы на смартфоны заморские фотокарточек наделать!»

Уточняем: фланкировка - казачье искусство владения шашкой. Видели, как они лихо оружием крутят? Это фланкировка и есть!

Чтобы попробовать самостоятельно повторить эти пассы, записывайтесь на забаву в Городской Дом культуры. Цена билета - 200 рублей. Телефон - 8 (4162) 52-54-13.