«Новый год на носу!»: куда сходить на выходных в Благовещенске

Амурский областной театр драмы анонсировал две постановки. Фото: amurteatr.ru

Большинство мероприятий в грядущие выходные будут пропитаны атмосферой наступающего праздника. Если спектакль - то «Ночь перед Рождеством» (12+), если выставка - то новогодних сувениров, если мастер-класс - то по созданию подарков.

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Атмосферные постановки

Амурский областной театр драмы анонсировал две постановки - обе пройдут в воскресенье, 18 декабря.

В 11:00 прийти на спектакль можно с детьми, на это время запланирована добрая новогодняя сказка «Тайна лебединого озера» (6+). За ее основу взяли сюжет известного балета П. И. Чайковского, которую дополнили некоторыми современными элементами. Так, в центре внимания окажется конфликт трех королевств: Грон, Радроган и Плиар. Именно король Радрогана превратит принцессу Плиара и ее фрейлин в лебедей. Угадаете, принцу какого королевства предстоит спасать девушек-птиц?

В 18:00 покажут постановку для зрителей постарше - «Ночь перед Рождеством» (12+). Пересказывать сюжет не имеет смысла: кто не читал оригинальное произведение Гоголя! Отметим лишь, что «Ночь перед Рождеством» называют одним из самых зрелищных, ярких и музыкальных спектаклей Амурского театра драмы.

Приобрести билеты можно на сайте и в кассах Амурского областного драмтеатра, задать вопросы - по номеру 8 (4162) 33-74-20.

Еще одна постановка состоится в воскресенье в Общественно-культурном центре. Народная театральная студия «Дебют» представит новогодний музыкальный спектакль «Потерянная туфелька» (6+). Он основан на сказке Ш. Перро «Золушка» (0+) - впрочем, об этом нетрудно догадаться по названию постановки.

Увидеть интерпретацию «Золушки» можно будет 18 декабря в 16:00. Билеты доступны на сайте и в кассах ОКЦ. Если остались вопросы, звоните по номеру 8 (4162) 37-02-26.

Праздничные сувениры

Дом ремесел открыл выставку «В день последний декабря» (0+), на которой жители и гости города смогут приобрести оригинальные подарки к Новому году. Экспозиция работает до 8 января.

На выставке художники и мастера декоративно-прикладного искусства показывают работы, посвященные встрече Нового года и Рождества. Это и сувениры, и предметы для декора квартиры, и украшения для елки. Работы выполнены в различных техниках: керамика, роспись по дереву, декупаж, скрапбукинг, бисероплетение, валяние, витраж, текстильная, ватная и интерьерная кукла и т. д.

С таким ассортиментом каждый найдет, на что полюбоваться и что приобрести! Цена билета на выставку - 50 рублей. Телефон для справок - 8 (4162) 44-00-03.