Ярмарка мастеров пройдет в Амурском областном краеведческом музее

Амурчан научат расписывать ёлочные игрушки и сувениры. Фото: Амурский областной краеведческий музей

Амурский областной краеведческий музей и его филиалы в эти выходные проведут массу полезных мастер-классов для детей и взрослых.

Роспись игрушек

Так, 17 декабря в главном здании музея состоится ярмарка «Мастера новогоднего настроения» (12+). На ней можно будет приобрести готовую продукцию амурских мастеров: натуральное и хозяйственное мыло, масла и скрабы для тела, ароматические свечи и саше.

А можно будет и создать презенты к Новому году своими руками. В планах - мастер-классы по росписи гипсовых и керамических фигурок, подсвечников, свистулек и кулонов. Также будет возможность расписать деревянные елочные игрушки, выполненные в виде фигурок животных.

Вход на мероприятие - по входному билету в музей, мастер-классы оплачиваются отдельно. Начало - в 14:00.

В это же время похожее занятие пройдет и в Выставочном зале Благовещенска. Здесь состоится мастер-класс «Заяц» (12+). Участники будут расписывать новогоднюю деревянную игрушку.

Национальный колорит

Также в Выставочном зале Благовещенска пройдут занятия мастера декоративно-прикладного искусства в национальном стиле Ольги Черноградской.

В субботу, 17 декабря, в 16:00 она проведет мастер-класс «Дылачакан» (16+). Во время занятия желающие научатся создавать подвески-обереги из бисера и фетра.

В воскресенье, 18 декабря, в 15:00 можно посетить мастер-класс «Чумик» (16+). На нем благовещенцы изготовят брелок. В ход также пойдут бисер и фетр.

Записаться на занятия в Выставочном зале Благовещенска можно по телефону 8 (4162) 51-00-05, в Амурском областном краеведческом музее - по номеру 8 (4162) 77-34-14.