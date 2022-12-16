«Символ года в аренду»: почему фотографироваться с кроликами - плохая идея

Объявлений об аренде кроликов сейчас - великое множество! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Добрый и игривый кролик в аренду!» - такими предложениями кишат популярные сайты объявлений. Причина проста - приближается год Кота или Кролика, а владельцы милых пушистиков не против заработать на очаровательных символах года.

Просто бизнес

Первые объявления о кроликах в аренду для фото стали появляться на сайтах еще за полтора месяца до Нового года. Можно было подумать, что это единичные случаи, но с каждым днем таких предложений становилось больше и больше. Цена «пушистой фотосессии» - от 500 до 3000 рублей.

- У нас кролики приучены. Они любят людей, не кусаются, очень ласковые, совершенно не пугливые, спокойно сидят на руках. Это ведь домашние кролики, они с детства общаются с человеком, - рассказала Виктория, которая предлагает декоративных кроликов для фотосессий.

Другие арендодатели кроликов пишут примерно то же самое - животные ручные, общительные, игривые, а потому без особых проблем смогут стать дополнением к новогодней фотосессии. От таких объявлений волосы встают дыбом у хозяйки кроличьего питомника Ольги Фроленко.

- Конечно, домашние кролики могут быть очень ручными, их можно даже дрессировать! - соглашается Ольга Владимировна. - Но непугливые кролики - это отклонение от нормы. У них в природе заложено бояться, например, громких звуков, резких движений. Они так выживают. Общаться с кроликами нужно осторожно, тихо, спокойно! Их даже брать на руки нужно правильно. И представьте, взяли кролика из привычной «среды обитания», притащили в незнакомое пространство, не дали его даже изучить, и тут чужие руки с чужим запахом начинают тебя трогать, хватать…

Хозяйка питомника говорит, что после одного путешествия на фотосессию кролик, конечно, вряд ли погибнет, но постоянный стресс точно скажется на здоровье животного и сократит его годы жизни - а они и без того живут не слишком долго. Но это ведь просто бизнес.

Сплошная безответственность

Чаще, чем аренда кроликов, встречается только их продажа. Пушистого друга предлагают купить в качестве домашнего питомца себе или детям.

Явление нередкое. Как рассказывает директор благовещенского зоопарка Валерия Земкова, в год Свиньи был страшный ажиотаж на мини-пигов, а в год Дракона все покупали ящериц и игуан. Многие животные в итоге оказались в лучшем случае в зоопарке или у новых владельцев. О худших случаях говорить не хочется…

- Люди безответственные, - категорично заявляет Анна, продавец благовещенского зоомагазина. - Сейчас действительно многие спрашивают кроликов, и каждый раз я смотрю на этого человека и думаю: а оно тебе точно надо? Они же думают, что кролики сидят в маленькой клетке и жуют сено, никто даже не представляет себе, какие требования к правильному содержанию кроликов! Им нужен просторный вольер, чтобы бегать, им нужны игрушки, погрызушки, возвышенности, сбалансированное питание. Их нужно приучать к рукам. А их покупают как игрушки маленьким детям, которые этих кроликов просто мучают!

И это лишь малая часть трудностей. Ведь кролик, оставленный без присмотра, может испортить ремонт или мебель, перегрызть провода. В общем, проблем не меньше, чем от котенка или щенка.

- Я стараюсь людям объяснить, чтобы они десять раз подумали. Кого-то удается отговорить, но не всех, к сожалению… Ведь многих потом в магазин и возвращают.

Не в восторге от ажиотажа и ветеринары.

- В ветклиники кроликов приносят нечасто. Обычно проблемы со здоровьем вызваны неправильным содержанием или травмами, нередко уже запущены. Люди не сразу замечают, что с питомцем что-то не так. А как заметить, если он сидит в мизерной клетке? - разводит руками ветеринар Николай Иванов (имя изменено по просьбе респондента. - Прим. ред.). - Если с кошками и собаками культура содержания питомцев уже чувствуется, то с грызунами пока обращаться не научились. Чаще всего это просто игрушки для детей: один умер - берем другого.

Что интересно, котов в аренду тоже предлагают, но не в Амурской области. В других городах такая аренда стоит от 1000 рублей, но амурчанам, видимо, и своих котиков хватает.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Допустимый вид деятельности»

Игорь Волобуев, юрист:

- Закон не запрещает организацию и проведение фотосессий с определенными видами нехищных животных при соблюдении определенных условий. Насчет конкретно кроликов, это допустимый вид деятельности.

Однако, если есть какие-то сомнения или предположения, что присутствует жестокое обращение с животными, можно обратиться в прокуратуру*.

*По данным амурской прокуратуры, пока заявлений, связанных с арендой кроликов, от жителей области не поступало.