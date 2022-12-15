На популярном перекрестке в Благовещенске несколько дней не будет работать светофор

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В амурской столице на перекрестке Тенистая-Шевченко не работает светофор. Дорожный объект сломался, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Специалисты ГСТК сейчас выясняют причину поломки. Как только они это сделают, то начнут устранение неполадок. Предположительно, работы займут несколько дней.

Водителям следуют быть максимально внимательными, соблюдать скоростной режим, дистанцию и руководствоваться действием знаков.

Между тем в Благовещенске продолжают ремонт центрального городского канализационного коллектора. Новая технология позволяет не перекрывать дорогу полностью, но половину проезжей части для автомобилистов закроют.

Как сообщили в пресс-службе администрации, очередной этап ремонта затронет улицу Театральную на участке между Фрунзе и Краснофлотской. Для удобства горожан будет перекрыта часть улицы. Движение на перекрёстках Театральной – Фрунзе и Театральной – Краснофлотской тоже будет доступно лишь по половине проезжей части.

Работы будут проводиться 14 декабря и закончатся 20 декабря. В мэрии уточнили, что ограничения никак не повлияют на работу общественного транспорта – автобусы продолжат ходить по прежним маршрутам.