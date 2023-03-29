Хотел помочь: суд в Благовещенске вынес приговор военному, который своевольно покинул часть ради мамы

Военный уехал из Благовещенска в Новосибирск, так как хотел оформить опеку над мамой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобилизованный Сергей Стенькин не вернулся в часть после того, как получил увольнительную на один день. За это ему грозило до шести лет лишения свободы. Однако благовещенский гарнизонный военный суд учел, что парень отправился позаботиться о матери с третьей степенью инвалидности, молодой человек остался на свободе, но получил шесть лет условно с испытательным сроком на пять лет, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Дело в том, что военный уехал из Благовещенска в Новосибирск, так как хотел оформить опеку над мамой. А когда вернулся в Приамурье и написал рапорт с просьбой отправить его в зону СВО, его задержали.

Сергей не стал скрываться от военкомата, когда началась частичная мобилизация, об этом заявил в своем Telegram-канале его адвокат Каро Жамкочян. Специалист отметил, что суд учел положение матери молодого человека, желание служить Родине и проявил снисхождение и милосердие.

– Очень сложное и очень драматичное дело. Несмотря на то, что суд не оправдал Сергея, мы не будем это решение обжаловать.

Парню предстоит отправиться в скором времени на спецоперацию. О том, кто же будет ухаживать за его матерью, когда она уедет на Украину, на данный момент неизвестно.

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