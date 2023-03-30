Искали друг друга – обнаружили труп: в Благовещенске дети нашли тело пропавшего полгода назад мужчины

Труп лежал в кустах, где до этого времени были сугробы. ТК: psoamur

В Благовещенске несколько детей нашли тело мужчины, когда играли в прятки, пишет «КП – Благовещенск» со ссылкой на ПСО «Амур». Труп лежал в районе улиц Шарифа и 50-летия Октября.

Как рассказали в «Амуре», ребятня сообщила о мертвом человеке в кустах случайному прохожему, которым оказался доброволец поисково-спасательного отряда. Он в свою очередь передал о случившемся в полицию.

Позднее выяснилось, что труп принадлежит местному жителю Анатолию Рощепкину 1953 года рождения. В конце ноября 2022 года он вышел из дома на Строительной, 70, в Благовещенске, но уже не вернулся обратно.

ТК: psoamur

Поисковые отряды вместе с родственниками пропавшего пытались найти Анатолия Павловича, но до недавнего времени сделать этого не удалось. По словам руководителя ПСО «Амур» Татьяны Шалашовой, родственники поздно спохватились, что осложнило поиски.

Отряды ПСО прочесывали местность в том числе и на поляне, где обнаружилось тело. Видимо из-за больших сугробов найти Анатолия Павловича было непросто.

В амурском СК информацию добавили, что признаки насильственной смерти не обнаружены.

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