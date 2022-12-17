Насколько подорожал новогодний набор продуктов за неделю

Если коротко, за неделю подорожало почти все Фото: Александр КАТЕРУША

В начале декабря мы решили понаблюдать, как будут меняться цены на продукты перед Новым годом. Объектами наблюдения стали одни из самых популярных продуктов для новогоднего стола - их список вы найдете в таблице. Для чистоты эксперимента проверять решили разные точки: рынок, магазин у дома и крупный супермаркет.

Если коротко, за неделю подорожало почти все.

Меньше всего цены поднялись на рынке. Морковь стала дороже всего на пять рублей, яйца - на один рубль.

- Ни стыда ни совести! Вы так каждый день будете по рублю поднимать, и к Новому году на все 20 цену повысите! - возмущалась пенсионерка, стоя в очереди за яйцами.

Ближайший к дому магазин расстроил уже самого журналиста. Здесь поднялась стоимость овощей, сыра, колбасы и курицы, разница с прошлой неделей составила от одного до 77 рублей! Но есть и хорошие новости: цены на яйца, мандарины, сок, шампанское и майонез остались прежними.

Больше всего изменений произошло в супермаркете. Неизменными здесь остались всего три продукта из списка, два - подешевели. А вот остальное, к сожалению, подорожало. Неудивительно, что покупатели, толпившиеся между рядами, возмущались и перебирали продукты в поисках более дешевых аналогов. Особенно остро реагировали на сыр, который стал стоить почти на 30 рублей дороже.

В среднем продуктовая корзина подорожала чуть больше, чем на 100 рублей, но сама тенденция не радует. На некоторые товары встречаются скидки, возможно, они продержатся до праздников. Но уложиться в 1000 рублей все равно не получится. Чтобы узнать наверняка, как будут меняться цены, следите за нашим экспериментом, а мы продолжим наблюдение.