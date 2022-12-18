В Благовещенске продолжается голосование в конкурсе «Клиника года - 2022»

Фото: архив КП

Голосование за лучших докторов и медицинские учреждения амурской столицы продолжается. Напомним, конкурс традиционно организует Группа компаний «Дважды два». С самого начала «Клинику года» (0+) создавали как социальный проект, рассказывает менеджер по продвижению холдинга Валерия Донец:

- Создавая «Клинику года», мы хотели поддержать врачей, чья работа очень тяжела, специалистов, которые каждый день борются за жизни тысяч людей. Мы хотели искренне поблагодарить специалистов и дать такую возможность их пациентам. Именно поэтому мы предложили благовещенцам самостоятельно определить победителя, а не отдали решение на суд экспертов в сфере здравоохранения.

Голосование во всех номинациях продлится до 30 января 2023 года. Итоги подведут в начале февраля. Каждому представители ГК «Дважды два» лично вручат диплом и статуэтку - в знак победы и благодарности пациентов.

Посмотреть промежуточные итоги конкурса «Клиника года - 2022» в Благовещенске можно на официальном сайте. Там же можно и проголосовать за свою поликлинику, больницу или врача, который вам помог.

Спонсор проекта «Клиника года - 2022» - ЖК «Чайка»:

• Официальный сайт ЖК «Чайка»

• ЖК «Чайка» во «ВКонтакте»

Соцсети ГК «Дважды два»: ВК, ОК, Telegram.