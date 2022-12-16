Главврачом городской больницы в Белогорске станет руководитель ковидного госпиталя Виктор Бардов

Фото: пресс-служба администрации Белогорска

Виктор Бардов, терапевт высшей категории, назначен руководителям Белогорской городской больницы. Ранее он возглавлял инфекционный госпиталь Благовещенской городской клинической больницы.

Министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева познакомила коллектив с новым главврачом вчера, 15 декабря.

Виктор Сергеевич Бардов в 2010 году с отличием окончил Амурскую государственную медицинскую академию. До 2012 года он учился в ординатуре на кафедре госпитальной терапии, до 2015 – здесь же в аспирантуре.

Виктор Сергеевич имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Терапия». Является главным внештатным специалистом министерства здравоохранения Амурской области по специальности «Гериатрия».

Ранее белогорскую городскую больницу возглавляла Виктория Крупко. Она отработала последний день 11 декабря.

Виктор Бардов стал шестым главврачом этого медучреждения с 2018 года.

Как ранее сообщал портал 2x2.su, жители Благовещенска смогут прогуляться по новой набережной Зеи летом 2023 года. Завершить работы на участке планируют к концу июня.