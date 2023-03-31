Жителей Благовещенска ждет более 30 масштабных мероприятий в День Победы

Для участников Великой Отечественной войны пройдут адресные поздравления на дому. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Благовещенске в 2023 году 78-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне будут отмечать в течение девяти дней. Жителей и гостей города ждет более 30 масштабных мероприятий, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

В мэрии объяснили, что основные празднества пройдут в течение трех дней. На 7 и 9 мая запланированы три торжественных церемониала, пять концертов и девять народных акций. Не обойдется без традиционного торжественного марша воинов Благовещенского горнизона, парада пограничных кораблей, который так полюбился амурчанам, вальса Победы (в нем, кстати, примут участие все школы города) и конечно же Бессмертного полка. Также организаторы планируют устроить легкоатлетическую эстафету для тех, кто любит спорт и пропагандирует здоровый образ жизни.

Конечно же после выступления артистов в небе засияет праздничный салют. Что же касается новшеств, флаг-копию Знамени Победы поднимут на все девять дней на набережной Амура. Клуб «Мотопатриот» готовит реконструкцию боя, которую покажут в праздничные дни несколько раз. Праздничные мероприятия пройдут и в отдаленных районах городского округа — в селах Садовое, Плодопитомник и Белогорье, поселках Аэропорт, Моховая падь и Новый.

А для участников Великой Отечественной войны пройдут адресные поздравления на дому. А в их дворах накануне Дня Победы устроят миниконцерты с участием творческих коллективов и солистов. В областном центре в живых осталось лишь девять фронтовиков. Всего же в городе проживают 283 ветерана – это труженики тыла, «блокадники», узники концлагерей и вдовы.

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