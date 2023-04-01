Проезд для авто больше 12 тонн закрыт на некоторых дорогах с сегодняшнего дня. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Южные районы Амурской области с 1 апреля недоступны для проезда большегрузов. Речь идет о машинах, общая масса которых больше 12 тонн. Ограничения ввели на месяц. Что касается дорог в южных районах, по ним «тяжеловесам» запретят ездить с 15 апреля по 14 мая. Исключения составят лишь пассажирские перевозки и доставка особо важных грузов. Также трассами смогут пользоваться экстренные и коммунальные службы, водители сельхозтехники, задействованной в посевной кампании.

Ранее проезд для крупногобаритных авто уже ограничили в Благовещенске и Чигирях.

Подобные ограничения в Амурской области вводятся ежегодно. По словам губернатора Василия Орлова, это необходимая меря для сохранения дорог. Так как с установлением положительных температур грунт оттаивает и становится уязвивым к нагрузкам, а крупногабаритный транспорт попросту разрушает покрытие.

Кстати, «авось проскочу» – здесь не поможет. Сотрудники ГИБДД работают с пристальным вниманием к большегрузам. Следить за их передвижением будут на постах весового контроля на участках Благовещенск – Свободный, Благовещенск – Бибиково и Завитинск – Райчихинск.

Как сообщала «КП-Благовещенск», нарушителям грозят серьезные штрафы. Перевес и желание проехать грозит водителям потерей 25 тысяч рублей, если речь идет о физлицах. Предприниматели и вовсе могут потерять из бюджета до 200 тысяч рублей за одну поездку.

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