Экс-мэра Тынды Марину Михайлову арестовали почти на два месяца по делу о злоупотреблении полномочиями

Фото: правительство Амурской области

В Амурской области суд избрал меру пресечения для бывшего мэра Тынды Марины Михайловой. Чиновницу заключили под стражу на один месяц и 29 суток - до 14 февраля 2023 года. Напомним, ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Градоначальнице грозит до семи лет лишения свободы.

На время следствия Марина Михайловна пробудет под стражей. Суд обосновал это решение тем, что, находясь на свободе, подозреваемая может попытаться уничтожить улики.

По версии следствия, в июле 2021 года администрация Тынды заключила договор со строительной компанией. До августа 2024 года организация должна была провести капитальный ремонт улицы Красная Пресня, а администрация – поэтапно оплачивать выполненные работы.

В декабре 2021 года Марина Михайлова выплатила подрядчику 132 млн рублей за невыполненные работы и отсутствующие стройматериалы. В августе 2022 года контракт с организацией расторгли.

Уголовное дело возбуждено по результатам проверки амурской прокуратуры и УФСБ России по Амурской области.

Ранее портал 2x2.su писал, что на контроле прокуратуры находится расследование уголовного дела против руководителя организации, участвовавшего в ремонте Красной Пресни. Его обвиняют по статье 159 УК РФ – мошенничество в крупном размере. Он тоже заключён под стражу.