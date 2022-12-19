Новогодний стол жителям Амурской области обойдется в 9 тысяч рублей

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Стало известно, сколько придется потратить амурчанам на новогодний стол в 2022 году. Данными поделились в Федеральной службе статистики Амурской области. За прошедший год стоимость меню на главный праздник выросла на 14,5%.

Стоимость блюд рассчитывали на среднестатистическую семью – четыре взрослых и один ребенок. В набор вошли 29 самых популярных позиций, в том числе, сырокопчёная колбаса, мясокопчености, рыбные консервы и деликатесы, по килограмму говядины и курицы, сыры, икра, овощи, фрукты, соки, конфеты, торты, чай, а также три разных алкоголя.

Отдельно выделены популярные праздничные салаты – оливье и сельдь под шубой. Продукты на их готовку будут стоить 525,05 и 282,08 рубля соответственно.

В целом меню новогоднего стола в 2022 году стоит 9209 рублей.

Специалисты отмечают, что сильнее всего цены выросли на газированные напитки, шоколадные конфеты, консервированные овощи, рыбные консервы, соки. Подешевели картофель, свежие помидоры и огурцы.