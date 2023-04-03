Пожарные оперативно прибыли на место ЧП. Фото: ГУ МЧС по Амурской области.

Серьезный пожар произошел 3 апреля в пятиэтажном доме в Благовещенске. Как сообщили в ГУ МЧС Амурской области, 14 человек успели самостоятельно выбраться из горящего здания до прибытия пожарных, а еще четырех спасли специалисты. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на улице Горького поступило к специалистам в первой половине дня. Как рассказали в ведомстве, на место происшествий оперативно прибыли боевые расчеты Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона и сотрудники поисково-спасательного отряда Амурского центра ГЗиПБ. Клубы черного дыма валили из окон квартиры на третьем этаже, а 14 человек, сумевших самостоятельно выбраться из здания, со слезами на глазах следили за работой профессионалов.

Пожарным удалось спасти четырех человек, проживающих на верхних этажах дома. Их вывели звенья газодымозащитной службы. В результате ЧП погибших и пострадавших нет.

Очагом возгорания была стиральная машинка, которая находилась на кухне в одной из квартир. По факту происшествия проводится доследственная проверка. На месте работают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Благовещенску, а также испытательной пожарной лаборатории.

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