На котельной никого не было: жители Аэропорта жалуются на холод в квартирах

Фото: МАКОВЕЕВА Светлана

Не только жители Благовещенска страдают от холода в квартирах. Жалобы на перебои в отоплении поступают и из поселка Аэропорт. На место лично выехал мэр амурской столицы Олег Имамеев и проверил, как обстоят дела.

- Что увидел? В детском саду температура от +20 на втором этаже до +24 на первом, утром, по словам заведующей, вообще было +17 градусов. Дети в группах тепло одеты, многие болеют. В квартирах ситуация не лучше. В шестом доме, от которого идет большинство жалоб, теплее стало, но радиаторы прогреваются неравномерно. Главное переживание – чтобы холод не вернулся в квартиры, - рассказал мэр.

Что удивительно, на котельной застать никого не удалось, хотя директор АКС Константин Куликовский обещал, что специалисты дежурной бригады будут находиться там постоянно. Свои вопросы Олег Гатауллович задал ему сразу по телефону.

Несмотря на то, что сейчас поступила партию угля надлежащего качества, и температурные параметры котельная выдает, мэр поручил дежурство не прекращать.

- Сейчас главное – контролировать процесс. Необходимо также отладить проверку качества топлива. Проблема вышла из-за смерзшегося угля.

Кроме того, было дано поручение курирующему заместителю Игорю Темнюку отработать все возможные вопросы с управляющими компаниями по внутридомовым сетям. С АКС отработать – по этой котельной и остальными термороботами, чтобы неукоснительно соблюдались параметры по температуре и давлению. Ежедневно докладывать предстоит Имамееву.