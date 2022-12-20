Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Благовещенске, опубликовано видео

Возможный виновник случившегося - водитель автобуса ПАЗ Фото: соцсети

Утром 19 декабря в Благовещенске произошла авария с участием пассажирского автобуса. Теперь стали известны подробности ДТП - появилась видеозапись с моментом столкновения.

Как сообщалось ранее, машины столкнулись на перекрёстке улиц 50 лет Октября и Кольцевой. Сразу было известно, что в аварии пострадала 17-летняя девушка - пассажирка микроавтобуса. Она ушибла руку, госпитализация не потребовалось.

Однако сейчас всплыли новые детали. Оказалось, что пострадавшими стали сразу шесть человек - об этом сообщили в Госавтоинспекции Амурской области.

- По предварительной информации в 08.00 в районе дома 39/1 по ул. Кольцевой произошло столкновение трех транспортных средств - автобуса ПАЗ Vektor Next, Toyota Land Cruiser Prado и автобуса ГАЗ, - уточнили число участников ДТА в ведомстве.

Возможный виновник случившегося - водитель автобуса ПАЗ. Об этом рассказали в прокуратуре Амурской области:

- По предварительной информации, автобус ПАЗ не уступил дорогу внедорожнику, который, чтобы избежать столкновения выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с пассажирским автобусом.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, проводится административное расследование. Оно находится на контроле прокуратуры Благовещенска.