Амурчанин в целях воспитания запер в погребе дочь соседей и заколотил крышку гвоздями

Фото: МАКОВЕЕВА Светлана

Житель Усть-Ивановки стал фигурантом уголовного дела за незаконное лишение свободы. Мужчина запер в погребе 14-летнюю девочку – дочь своих соседей – и забил крышку гвоздями.

Случай произошел в августе. Амурчанин пришел в гости к соседям, где была их дочь. По какой-то причине именно мужчина отпустил ее гулять до пяти вечера. Девочка вернулась на полчаса позже.

Чтобы воспитать ребёнка, амурчанин решил наказать девочку. Он заставил ее залезть в погреб и забил крышку гвоздями. Взаперти подросток провела около двух часов. Ей помогла выбраться мать, когда мужчина вышел из дома.

По произошедшему обращение поступило в прокуратуру, надзорный орган организовал проверку. Теперь против мужчины завели уголовное дело по статье 127 УК РФ – незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением.

Сейчас следователи завершили расследование, дело направили в районный суд. Если мужчину признают виновным, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.