«Включили музыку – разрядить обстановку»: проводник в купе приняла роды амурчанки, недоехавшей до больницы

Проводник Евгения Дамбиева помогала фельдшеру принимать роды. Фото: АО «Экспресс Приморья».

Кто бы мог подумать, что, сев в пригородный поезд, можно стать свидетелем появления на свет новой жизни. Наверняка, пассажиры, отправляясь в поездку по маршруту Муртыгит – Тында, Амурская область, даже и не подозревали, что ждет их в пути. Прямо во время движения состава в одном из купе родилась маленькая девочка Злата, мама которой не успела доехать до больницы. Но обо всем по порядку – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

В семье железнодорожников из села Аносовский ждали пополнения. 38-летняя Елена Воробьева находилась на восьмом месяце беременности, которая, кстати, была четвертой по счету. У Елены с супругом уже есть трое детей: двое взрослых сыновей-студентов и младшая дочь.

Утром 30 марта женщина почувствовала недомогание. Более того, благодаря трем предыдущим беременностям, Елена уже была научена опытом и сразу же поняла – она рожает. На станции Аносовская больниц нет, только фельдшерско-акушерский пункт. Это означало лишь то, что квалифицированной помощи при родоразрешении раньше срока ждать было неоткуда. Ближайшая больница находилась в Тынде. Решение было молниеносным – нужно ехать.

– Слава Богу, что у нас есть пригородный поезд. Из-за плохих дорог добраться до Тынды на автомобиле очень трудно: не знаешь, сколько времени проведешь в пути. Поэтому мы приняли решение в сопровождении фельдшера отправиться на поезде, – рассказывает Елена Воробьева.

Когда проводник Евгения Дамбиева «обилечивала» женщин, она еще не знала, что в поезд вот-вот зайдет особенная пассажирка. В этот-то момент у Елены как раз и начались схватки. Тогда сотрудница поезда освободила одно из плацкартных купе и, завесив его шторкой, поместила туда Елену и фельдшера.

– Освободили купе, попросили пассажиров не шуметь, предупредив, что мы тут рожаем. Полный вагон разом стих, кто-то включил спокойную музыку, чтобы разрядить обстановку, – рассказала пресс-секретарь АО «Экспресс Приморья» Наталья Кузьмина.

Роды были стремительными, а Елена всю дорогу держалась мужественно. Вопреки надеждам фельдшера и роженицы «дотянуть» до Тынды, в районе поселка Беленький в вагоне раздался пронзительный детский плач. Появившаяся на свет Злата громко заявила всему миру о своем рождении.

Проводник Евгения Дамбиева трудится в АО «Экспресс Приморья» уже два года.

– Пассажиры ликовали от счастья, аплодисментами приветствуя появление новой жизни. Однако девочка родилась семимесячной, расслабляться было рано. Надо было срочно вызывать бригаду скорой помощи. Как потом оказалось, это сделали движенцы (работники, которые занимаются организацией и управлением процесса перевозок на железнодорожном транспорте – прим.ред.). Вся линия, начиная от станции Аносовская, где и работала дежурной Елена Воробьева, напряженно следила за происходящим, передавая поезд по «эстафете». На станции Тында маму с дочкой Златой благополучно передали врачам, – вспоминает Евгения Дамбиева.

Проводником, кстати, Евгения трудится с 2009 года, а вот в АО «Экспресс Приморья» работает уже два года. За это время ситуации на путях случались разные, но помогать принимать роды женщине довелось впервые.

– Если становилось плохо, вызывала скорую, поддерживала морально. Но вот такой случай впервые. После подобного конечно чувствуешь небывалую гордость – за дело, которому посвятила жизнь.

В пресс-службе ведомства подтвердили, что с 2005 года, а это год основания компании, случай действительно первый.

Залогом успешного разрешения внештатных ситуаций, как говорит Евгения Дамбиева, являются хорошая профессиональная подготовка, стрессоустойчивость, а также умение брать на себя ответственность.

– Наши сотрудники проходят обучение, изучают основы оказания первой медицинской помощи, проходят всевозможные мастер-классы по стрессоустойчивости – работа ведь очень напряженная, – уточнила пресс-секретарь АО «Экспресс Приморья».

Коллеги, кстати, о проводнике говорят с теплотой.

– Евгения очень отзывчивая, доброжелательная. Мы получаем только положительные отзывы от пассажиров, с которыми она работает. Вот и на этот раз она показала высокий профессионализм, – говорит начальник производственного участка АО «Экспресс Приморья» в Амурской области АО Светлана Клочкова.

Что же касается роженицы, мать и девочка пока находятся в больнице. Сейчас жизни и здоровью малышки ничего не угрожает – ребенок в надежных руках медиков. «Комсомольская правда – Благовещенск» поздравляет семью Воробьевых с пополнением и желает маленькой Злате крепкого здоровья!

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