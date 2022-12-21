Женщину в Зейском районе насмерть задавило деревом, уголовное дело завели на ее сожителя

Фото: следственный комитет Амурской области

В Амурской области женщину насмерть задавило спиленным деревом. Из-за этого уголовное дело завели на ее сожителя. Он подозревается в причинении смерти по неосторожности.

Выяснилось, что 58-летний мужчина занимается заготовкой дров. По версии ведомства, во второй половине дня 17 декабря он заготавливал дрова в лесном массиве неподалеку от поселка Горного. Одно из спиленных деревьев упало на его сожительницу, находившуюся неподалеку. От полученной травмы она скончалась на месте.

Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия, чтобы установить все обстоятельства трагедии.