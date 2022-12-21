Сказочное время: чем заняться в Благовещенске

Новогодние спектакли в Амурском областном театре кукол будут идти, начиная с пятницы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Областной центр все больше погружается в предпраздничную атмосферу. Потихоньку появляются новогодние украшения на улицах, в кофейнях, в витринах магазинов, отовсюду звучит рождественская музыка и снег в свете фонарей сверкает как-то по-особенному.

Но проникнуться этой атмосферой не так-то легко! У многих из нас голова идет кругом от предновогодней суеты и все, о чем мы можем думать: «Как все успеть?!» Чтобы немного снизить уровень волнения, предлагаем вам остановиться и посвятить ближайшие выходные не поискам подарков, а отдыху. А мы расскажем, куда сходить.

Для самых маленьких

Новогодние спектакли в Амурском областном театре кукол будут идти, начиная с пятницы. Покажут и полюбившуюся постановку, и долгожданную премьеру.

Самых маленьких зрителей зовут на программу «Топотушки в валенках» (0+). Она приготовлена специально для знакомства малышей с театром кукол.

Маленьких гостей встретят добрые сказочные герои. Они разыграют маленький 10-минутный кукольный спектакль, а потом все вместе позовут Деда Мороза и Снегурочку и закружится новогодний хоровод. Снегурочка споет с малышами песенки, спляшет с ними веселые топотушки, а Дедушка Мороз будет «морозить» ребятишек, слушать их стихи. В конце все участники поблагодарят елочку и споют ей на прощанье колыбельную песенку.

Кроме того, Дед Мороз и Снегурочка будут фотографироваться со всеми желающими, а по просьбе родителей могут даже вручить их подарок ребенку.

Постановка пройдет 23 декабря в 16.00. Присутствие взрослого обязательно, билет нужно покупать и на малыша, и на сопровождающего.

Кроме того, театр кукол приглашает амурчан на премьеру «Белый кот и Новый год» (0+). Она рассчитана на более усидчивых ребят от 3 лет.

На сцене перед маленькими зрителями предстанет таинственный мир серебристых морозных узоров и сказочных героев. В чудесном лесу, укутанном сверкающими пышными сугробами, их ждут необыкновенные приключения. Они начнутся с беды: Снегурочка приготовила в подарок Дедушке Морозу волшебную хлопушку - а та возьми и окажись на вершине громадной ели! Надо подарок спасать!

Дети наравне с куклами и актерами станут частью этой увлекательной истории. Вместе они создадут героя сказки, задиристого Белого Кота, храбро встретятся с Ледяной Собакой, загадочным Драконом и злюкой Холодиной. Но не волнуйтесь: закончится их путь новогодним весельем!

Премьеру покажут 23 декабря в 18:30, 24 и 25 декабря в 12:00, 15:00 и 17:00, 27 декабря в 18:30.

Новый год с богатырями

Амурский областной театр драмы с конца декабря каждый день будет показывать ребятам новогоднюю сказку «Как три богатыря Новый год спасли» (0+). Билеты на нее раскупают крайне активно - на часть постановок 24 декабря уже не попасть. Чем же амурчан так привлекла премьера?

Нам обещают добрую историю о борьбе богатырей с Кощеем Бессмертным. Последний решил навредить Деду Морозу и похитил у него важный атрибут, без которого никакого Нового года не выйдет. На помощь волшебнику бросились Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович. Но все не так просто - чтобы найти злодея, нужно собрать вместе фрагменты карты. А добывать эти фрагменты придется не абы где, а у Бабы-яги, Соловья-разбойника, Лешего и Кикиморы.

Думаете, вашим детям такое понравится? Тогда ловите билеты. Ближайшие постановки пройдут 24 и 25 декабря в 10:00, 13:00 и 16:00. Показывать сказку будут и в будни.

Дефиле в библиотеке

Центр библиотечного обслуживания незрячих и слабовидящих Амурской областной научной библиотеки в Астрахановке тоже предлагает проводить год Тигра в хорошей компании. Здесь пройдет новогодний переполох «Новый год шагает по планете» (12+).

Во вторник, 27 декабря, гостей центра ждут сюрпризы от Деда Мороза и Снегурочки, исполнение любимых хитов, модное дефиле и настоящая новогодняя сказка. Веселье дополнят разнообразные конкурсы и поздравления, а чтобы праздник вам точно запомнился, будет еще и новогодняя фотосессия у камина!

Вход на праздник свободный, начало - в 14:00. По любым вопросам звоните по номеру 8 (4162) 33-37-88.

Дед Мороз приглашает

Праздничные мероприятия пройдут не только в театрах Благовещенска.

Городской Дом культуры приглашает на «Новогоднюю завалинку» (6+) - концерт народного вокального ансамбля «Казачья песня» и народной вокальной группы «Криницы». Зрители во время него вспомнят старые русские традиции и окунутся в волшебный мир народного вокального искусства. Дата проведения - 22 декабря в 18:00.

Амурская областная филармония анонсировала сказку «Мастер класс от Деда Мороза» (0+). Ее зрители ненадолго окажутся в снежной школе, где учатся не люди, а Снеговички. Они ходят на уроки математики, рисования, пения и не только. Но не будем раскрывать все секреты! Лучше покупайте билеты и смотрите сами. Показы пройдут с 25 по 29 декабря в 11:00 и 14:00.

Праздничные спектакли покажут в Общественно-культурном центре. Народная театральная студия «Дебют» подготовила постановку «Не шути с Морозко!» (6+) - посетить ее можно 24 и 25 декабря в 16:00. Свое шоу запланировала и образцовая цирковая студия «Фаворит» - представление «Гриньчи» (6+) запланировано на 27 декабря в 18:00.

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Вечера музыки и танцев

Новогоднего настроения нет настолько, что вы не хотите никаких новогодних сказок? Для вас решение тоже найдется!

Во-первых, еще можно успеть на гурман-вечер Дмитрия Хмары (12+). Солист оркестра AMUR JAZZ BAND проводит творческий вечер 21 декабря в 18:00 в Городском Доме культуры. На нем он поделится интересными историями из жизни, секретами вокального искусства и споет с гостями любимые песни.

Во-вторых, 25 декабря в 14:00 можно посетить концерт хореографического ансамбля «Мы» (0+) в Амурском областном Доме народного творчества. Заслуженный коллектив народного творчества РФ отметит выступлением 33-й день рождения. Участие в нем примет весь коллектив: около 180 танцоров от 3 до 18 лет. В программу включены народные и современные танцы, полюбившиеся зрителям и отмеченные наградами на различных фестивалях и конкурсах.

26 декабря в АОДНТ пройдет класс-концерт танцевально-эстрадной студии PozitiFF Фото: АОДНТ

В-третьих, 26 декабря в АОДНТ пройдет класс-концерт танцевально-эстрадной студии PozitiFF (0+). Юные артисты покажут, чему обучились, постигая искусство современной хореографии с элементами гимнастики, занимаясь акробатикой и стретчингом. Начало в 18:00.

В-четвертых, 27 декабря в ГДК состоится гурман-вечер инструментальной музыки Татьяны Пацурковской и Валентины Ивон (12+). Насладиться звуками духовых можно будет в 18:00.