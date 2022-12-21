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Общество21 декабря 2022 8:33

В Белогорске больше недели искали пропавшую женщину, а она знала о поисках и не выходила на связь

Амурчанка все это время была в соседнем доме
Василина ВАСИЛЬЕВА
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Белогорске нашли пропавшую 12 декабря 45-летнюю женщину. О ходе поисков рассказала руководитель отряда «Амур» Татьяна Шалашова.

- Наши добровольцы отрабатывали поиск с правоохранительными органами. Сначала женщину увидели на записях видеокамер – она шла в тапочках мимо гаражей. Искали в этом направлении, безуспешно. Потом стало известно, что у неё с собой банковская карта. Она пыталась совершить покупки в нескольких магазинах. Тогда поисковики и полицейские разделились. Кто-то отправился проверять торговые точки этой сети, кто-то – просматривать камеры. Так и удалось ее найти, – поделились в ПСО «Амур».

Все эти девять дней женщина скрывалась недалеко от своего места жительства – буквально в соседнем доме. Она знала о поисках, но сознательно не выходила на связь. Амурчанка не хотела, чтобы кто-либо знал о ее местонахождении. Добровольцы же с невеселой улыбкой вспоминают, как по сильному морозу искали женщину на улицах и среди гаражей.

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