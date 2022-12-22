«Елка была живая!»: Новый год наших бабушек против праздника современности

Какой Новый год без Деда Мороза! Фото: Олег ЗОЛОТО

Согласитесь, мы уже привыкли, что к 31 декабря весь Благовещенск наполнен новогодним настроением, украшен арт-объектами, светящимися шарами и огромными елками. Даже в окнах жилых домов часто мигают яркие гирлянды. Но так было не всегда.

«Комсомолка» решила сравнить современный праздник с тем, как его отмечали в советский период. И убедилась: всего 50 лет назад Новый год в Благовещенске выглядел иначе.

Мальчики-зайчики

«Кем ты хочешь быть на Новый год?» - вопрос, который родители задают детям каждый декабрь. И как же сильно отличаются ответы детей разного времени!

- Шутка, что все мальчики - зайчики, а все девочки - снежинки, не просто так появилась, - смеется жительница Благовещенска Вероника, детство которой пришлось на 70-е годы прошлого века. - На самом деле чаще всего девочек просто одевали красиво, пришивали на платье мишуру, кто мог - покупал или делал короны, колпаки. Конечно, некоторые выделялись: моя одноклассница как-то раз наряжалась березкой, а одноклассник - звездочетом.

Делали костюмы сами, из подручных материалов: плащ звездочета в прошлом мог быть покрывалом, к которому пришили крупные звезды.

В начале XXI века возможностей стало больше. Детские костюмы к Новому году стали появляться в магазинах, но выбор был небольшой, и многие предпочитали шить самостоятельно. На утренниках можно было встретить цыганок, космонавтов, Красных Шапочек, пиратов, супергероев и даже богов и богинь.

Сейчас родители больше покупают наряды.

Совсем недавно праздничные костюмы шили сами Фото: архив героя публикации

- Это дешевле, чем сшить, - говорит Марина, мама двоих детей. - И вариантов - море. Да и дети сейчас могут высказать непредсказуемые пожелания. Дочь захотела на Новый год пойти в пижаме-кигуруми в виде зверушки. Выбрала кенгуру, там даже на животе карман с игрушечным детенышем! Ну как бы я сама такое делала? А так: тысяча рублей - и ребенок доволен, и я не мучилась, и костюм на утренник есть.

Прошу к столу

Самое важное в Новом году - угощения. Наши бабушки и мамы привыкли заготавливать десятки блюд, чтобы стол не был пустым.

- Ничего особенного не готовили: картошка, курица, иногда рыба, салаты - оливье да винегрет. Холодец варили обязательно, если мяса толком не было, то на хрящах, - вспоминает Галина Горковец, пенсионерка. - Я помню, маленькая была, конец сороковых годов, мы тогда еще в деревне жили, и мама делала шанежки, такие булочки из пресного теста. Мама пустыми их делала, без начинки, но сахаром сверху посыпала.

В 70-х стол стал разнообразнее, но от любимых оливье и холодца люди не отказались. Зато стали черпать идеи в газетах и журналах, там как раз начали появляться колонки «хозяюшкам на заметку».

- Книги с рецептами найти было практически невозможно. Вырезали из газет и журналов, переписывали, а что-то даже перерисовывали, - отмечает Вероника. - И вы видели эти рецепты? Там современная молодежь и не разберется. Все в стаканах, а не граммах, подробного описания действий нет. Даже температурного режима для запекания. Просто раньше стакан был один, стандартный. А остальное додумывали. Бывало, уходили месяцы и годы, чтобы понять, как готовить то или иное блюдо.

Подсказывали в журналах и украшения новогодних блюд. Например, салат предлагали сделать в виде циферблата часов, где овощи - картофель и морковь - служили бы цифрами, а зеленый лук - стрелками.

Сейчас же молодые люди все чаще не заморачиваются: не то что цифры из овощей не вырезают - вообще от готовки отказываются. Предпочитают заказать еду из кафе, ставят на стол блюда китайской кухни или вовсе празднуют с пиццей или суши. Советский человек такой роскоши позволить себе не мог, а если послушать пенсионеров - и не хотел. А может быть, они просто не хотят в этом признаваться.

Повсюду дождик

Украшения способны создать новогоднее настроение даже в маленькой коммунальной квартире, и этот атрибут праздника изменился больше всего. Сейчас жители Благовещенска все чаще предпочитают светодиодные гирлянды, дизайнерские елочки, украшенные в одной цветовой гамме.

А как преображается город! Везде иллюминация, огромные фигуры снеговиков, ледяные буквы и цифры и высокие искусственные елки в парках и на площадях.

- В наше время все елочки были живые! - заявляет Галина Горковец. - Смотришь на главную ель, дух захватывает! Да, дети этого века тоже ее застали. Мои внуки, помню, даже от школы делали игрушки. Город в мою юность, например, почти и не украшали. Конечно, на витринах универмага появлялись новогодние товары, где-то окна были разрисованы, снежинки вырезали. И дождик! Повсюду были мишура и дождик! Он еще вечно к одежде прилипал.

Но главным достоянием были горки, те самые, с которых детвора скатывалась прямиком на замерзший Амур.

Декорировать квартиры брались тоже далеко не все. Украшения были бумажные, сделанные своими руками: гирлянды, фонарики, нарисованные снеговики да Дед Мороз со Снегурочкой. А еще окна расписывали белыми узорами и снежинками, чтобы с улицы заметили.

- Елка была обязательно! Живая, искусственных мы не знали. В деревне пряничками и сухариками украшали. Папка еще деревянные игрушки делал. В городе уже покупные были - они, кстати, до сих пор у меня лежат.

Послушать людей: а праздник не сильно изменился. Новый год остался семейным, волшебным и добрым, только немного сменил декорации, стал масштабнее. Дети все так же наряжаются к утренникам, а взрослые стараются подготовить богатый стол, пусть даже еду доставят из ресторана. А главное, все стараются создать новогоднее настроение, потому что кроме нас самих этого никто не сделает.

КСТАТИ

Все на маскарад!

А как до революции?

Любовь к Новому году была заметна с начала 1900-х годов.

В газетах первого десятилетия XX века можно наткнуться на объявления о балах-маскарадах с призами за лучшие костюмы. Приглашали благовещенцев на рождественские ярмарки, праздничные театральные постановки, а также на скачки, которые устраивали на льду замерзшего Амура.

В архиве Амурской областной библиотеки мы также наткнулись на интересную заметку: учителей пожурили за то, что вместо подарков и книжек детям на предыдущий праздник подарили канцелярию, что расстроило ребятню. Педагогов призывали больше так не делать!