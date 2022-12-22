В Благовещенске около киноцентра «Харбин» впервые открылся каток

Фото: ОКЦ

В микрорайоне Благовещенска впервые открылся каток. Ледовая площадка появилась у филиала Общественно-культурного центра – кинотеатра «Харбин». По информации Telegram-канала ОКЦ, она предназначена для детей и мамочек с детьми и только для катания на коньках. Желающих поиграть в хоккей зовут на другую площадку, которая расположена неподалёку – в парк Дружбы.

В течение дня до 19 часов замерзшие любители коньков могут зайти погреться в «Харбин», выпить стакан горячего чая, кофе, молока или шоколада. Только администрация предупреждает: вход в здание на коньках запрещён, так как острые лезвия могут испортить напольное покрытие.

По словам директора ОКЦ Надежды Багровой, каток у «Харбина» появился впервые. Это связано с тем, что в парке Дружбы много хоккеистов, но есть и дети, которые хотят просто покататься. Спортсмены и любители ужиться не могут – это небезопасно, ведь шайба может ударить кого-либо из отдыхающих. В парке заливали площадку рядом, но и там есть угроза вылета шайбы.