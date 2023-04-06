Жуткое убийство 23-летней давности вновь расследуют в Амурской области

События произошли в далеких 2000-х годах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Благовещенска предстанет перед судом по обвинению в убийстве, совершенном 23 года назад. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета России по Амурской области. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

События, о которых дальше пойдет речь, произошли еще в далеких 2000-х годах. В лесу, расположенном в районе поселка Маховая Падь, двое мужчин коротали день за распитием алкогольных напитков. В какой-то момент, как это часто бывает, между приятелями завязался конфликт. Словесная перепалка переросла в потасовку, и один из товарищей взялся за нож. Нанеся своему оппоненту несколько ножевых ранений и добив собутыльника ударом обухом топора по голове, амурчанин просто оставил мужчину умирать в лесу. Погибшему было 32 года.

Убийцу тогда так и не нашли, а расследование уголовного дела приостановили. Но спустя 20 лет страшная история вновь всплыла, и уже в этот раз следователи нашли предполагаемого виновника. Специалисты подняли дело из архива.

– Аналитическая работа нашей группы по раскрытия преступлений прошлых лет. Внимательно проанализировали материалы уголовного дела, нашли зацепки, которые отработали следственным путем, и работа принесла результаты, – сообщили корреспонденту «КП – Благовещенск» в пресс-службе областного следкома.

В процессе изучения материалов дела сотрудники ведомства установили личность мужчины. Им оказался местный 38-летний житель Благовещенска. Получается, что во время убийства ему было всего 18 лет.

– Установили место его проживания и вызвали на допрос. Отрицать свою вину он не стал, – подытожил собеседник «Комсомолки».

На сегодняшний день фигурант уголовного дела об убийстве находится под стражей, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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