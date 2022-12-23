Калькулятор «КП»: за две недели до Нового года в Благовещенске подорожали курица и селедка

Фото: ВАРСЕГОВА Наталья

Эксперимент «Комсомольской правды» близится к финалу. Уже скоро амурчане будут встречать Новый, 2023 год. А пока мы изучаем, как меняется цена новогодних продуктов.

На этой неделе больше всего порадовал рынок: никаких изменений в стоимости выбранных нами позиций! А вот в случае с магазинами есть что обсудить.

Начнем с приятного: в супермаркете за неделю заметно подешевели мандарины - на 39 рублей, и докторская колбаса - на целых 55 рублей. Но не обошлось и без повышения цен, так, в супермаркете на 35 рублей подорожала селедка. Тем временем в обычном магазине выросла стоимость курицы - на 34 рубля.