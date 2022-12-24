Покоряя Арктику: юная благовещенка побывала на Северном полюсе

Школьница провела 10 дней на ледоколе Фото: личный архив героини публикации

Прогулки по ледоколу, касатки и медведи на льдинах - когда-то все это было мечтой Анастасии Жидковой, десятиклассницы из Благовещенска. Заразилась этой идеей девушка, просто листая ленту в социальных сетях. И вскоре оказалась среди льдин и айсбергов.

Вперед к мечте

Совершить невероятное путешествие Анастасии помог всероссийский конкурс «Большая перемена». Конкурс этот необычный: в отличие от привычных школьных олимпиад там оценивается не академическая успеваемость, а знания и навыки, которые пригодятся детям и подросткам в современном мире. Смотрят, например, на умение работать в команде, способность находить нестандартные решения в сложных ситуациях, творческое мышление.

Анастасия участвует в «Большой перемене» с восьмого класса. Тогда амурская школьница вышла в полуфинал и выиграла путевку в международный детский центр «Артек». Но она решила не останавливаться на достигнутом и поставила перед собой цель - дойти до финала. И в 2021 году девочке это удалось!

Уже в десятом классе Анастасия стала финалистской «Большой перемены». Она выиграла денежный приз в размере 200 тысяч рублей и поездку на ледоколе. Причем о последней награде она узнала не сразу - это был сюрприз от организаторов конкурса. Что же, сюрприз удался!

Невероятные впечатления

Путешествие прошло летом и с самого начала было полно ярких впечатлений. Как рассказала Анастасия, дыхание перехватило еще при первом взгляде на ледокол!

- На Северном полюсе было тепло, минимальная температура за бортом - 1 градус, на борту стабильно +25, - ответила на самый популярный вопрос школьница. - Нам подарили брендированную одежду, которая помогла адаптироваться к погодным условиям.

Приспособиться нужно было не только к климату, но и к поездке на ледоколе. В первый день многих ребят укачивало. Но, к счастью, всем подросткам удалось быстро освоиться - никому не хотелось все путешествие провести в каюте!

Прохлаждаться участникам путешествия было некогда. Их ждала очень насыщенная программа: в каждый из 10 дней приключения проходили мастер-классы, лекции, творческие мероприятия. Кроме того, на ледоколе проходили репетиции танца для клипа певца Стаса Море, в которых благовещенка также принимала участие.

- Каждый день у нас была зарядка с олимпийской чемпионкой Аллой Шишкиной. Были тренинги или мастер-классы от специалистов Росатома, также у нас были часы выбора, когда можно было сходить в спортзал, поспать или посетить занятия по лепке белых мишек, созданию каракури (механические японские куклы. - Прим. ред.) и так далее.

В свободное от занятий время ребята тоже не разлеживались! Вместе с другими Анастасия предпочитала наслаждаться захватывающими видами Арктики.

- Каждую свободную минуту мы гуляли по ледоколу, дышали свежим воздухом и смотрели на просторы. На одной такой прогулке мы смогли увидеть белого медведя и касатку! - с восторгом рассказала она.

Главное - люди

Казалось бы, необычайные виды и фауна Арктики должны были целиком и полностью покорить сердце жительницы амурской столицы. Но нет, главным сокровищем в поездке Анастасия называет людей, которые за 10 дней без связи и интернета стали настоящей семьей.

- Больше всего мне запомнились люди, которые меня окружали на протяжении всего конкурса и с которыми мы продолжаем дружить и общаться до сих пор. Благодаря конкурсу теперь у меня есть друзья практически в каждом регионе нашей страны.

Анастасия рассказала журналисту «Комсомолки», что, несмотря на активные поездки и в целом забитый график, ей все же удается преуспевать в школе, ведь во время путешествий она получает знания, которые помогают ей и в учебе, и в обычной жизни. А мотиватором ко всем свершениям школьницы стала ее мама.

МАСТЕР-КЛАСС

Воспитать победительницу

Несколькими секретами с «Комсомолкой» поделилась мама Анастасии, Елена Ануфриева. По словам амурчанки, она стала для девочки не просто мамой, но и наставницей. Три года она помогает дочери реализовывать потенциал в конкурсе «Большая перемена». И, хотя отпускать ребенка в далекие путешествия очень волнительно, она дает Анастасии свободу самовыражения.

- Совет родителям: просто будьте другом для своего ребенка, поддержите, поверьте. Помогите, когда ребенок подошел к вам с просьбой, даже если она на ваш взгляд пустяковая. И главное - любите своих детей!