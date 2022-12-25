Либо машина, либо квартира: как живут амурчанка с сыном-инвалидом, которые не могли получить кров из-за «Жигулей»

Амурчанке говорят: мол, хватило на машину - и на новое жильё сможете накопить! Фото: архив героев публикации

Галина Сазанская с сыном - инвалидом первой группы и несовершеннолетней дочкой живут в ужасных условиях: на троих одна комната, дом 1938 года постройки, печное отопление и полное отсутствие водоснабжения. Ранее семья стояла в очереди на жилье, но оттуда их, по словам нашей героини, «выкинули». Всему виной запутанная история с уже имеющимся кровом Галины и … российским автопромом.

Предыстория

Первая причина, по которой амурскую семью сняли с очереди, берет начало в 2000-х годах. Тогда у Галины родилась дочка, которую нужно было прописать, а для этого - оформить договор социального найма. Так и сделали. При этом по документам получилось, будто Галине уже предоставили жилье, хотя жила она все в том же доме с печным отоплением в 30 «квадратов».

Вторым аргументом для снятия семьи с очереди стало наличие «Жигулей». На семью оформлена машина - «Лада». Сазанские получили ее по программе: старые «Жигули» с доплатой обменяли на новое авто. Новая машина была необходима, чтобы сыну-инвалиду Виталику было комфортнее. Но для чиновников наличие такой собственности означает, что у семьи есть возможность самостоятельно улучшить свои жилищные условия.

Галина посчитала решение снять ее с очереди на жилье несправедливым и обратилась к юристу, а затем и к журналисту «КП». Ее историю мы рассказывали в июне - и теперь, спустя полгода, снова связались с амурчанкой и узнали, как у ее семьи обстоят дела.

Обратили внимание

Как оказалось, после выхода публикации дело начало продвигаться. В июле в гости к амурчанам наведались работники социальной защиты, они посмотрели условия, в которых проживают Сазанские.

Также после визита соцзащиты наша героиня получила письмо от администрации Благовещенска. Мэрия поручила отделу опеки подготовить все необходимые документы для личного дела Виталия. Ему, как инвалиду, назначены определенные выплаты, и теперь молодому человеку оформят отдельный номинальный счет для них.

В это же время у нашей героини начались первые суды. Галина уже подумала, что наконец-то появилась надежда на благополучный исход дела. Главной целью женщины было и есть - восстановиться в очереди на жилье. И подобное решение суда должно было вступить в силу через 30 дней.

Ложка дегтя

Однако за день до этого администрация Благовещенска подала апелляцию. Ситуацию нам прокомментировал юрист, который занимается этим делом, Руслан Фирюлин:

- Они просили отменить решение суда. Мы полагаем, что администрация пыталась снять семью с учета, так как у нее нет возможности предоставить жилье моей доверительнице. Администрация не хотела исполнять свои обязанности перед населением. В данном случае моя доверительница и ее семья являются социально незащищенными, так как имеется ребенок-инвалид.

Для Галины случившееся стало шоком. Женщина очень переживала: счастье же было совсем близко! Помимо отчаяния нашу героиню одолевала и злость. Все судебные препирательства амурчанка сравнила с детским садом.

- Они говорили, что я не предоставила справку о том, что у мужа есть машина, хотя это неправда. Второй их аргумент - якобы я не отдала справку о заработной плате мужа. Однако суд доказал, что мной все документы были представлены.

Юрист, защищающий интересы Галины, отметил: если бы женщина изначально не представила какие-либо документы, администрация сразу бы вынесла постановление об отказе в постановке на очередь. Но в очередь семью поставили безо всяких проблем!

Время для надежды

Первого ноября у наших героев состоялось очередное слушание. Амурский областной суд отказал местной мэрии, посчитав, что наличие у семьи «Жигулей» не является основанием для снятия с очереди на жилье.

- К заседанию была подготовлена оценка транспортного средства (многострадальных Жигулей». - Прим. ред.) Оценка составила 88 200 рублей. Данной суммы не хватает для того, чтобы исключить мою доверительницу и всю ее семью в качестве социально нуждающихся в жилом помещении, - прокомментировал Руслан Фирюлин.

Юрист отметил, что мэрия в суде утверждала: стоимость машины составляет свыше 100 тысяч рублей. Однако экспертиза это опровергла. Таким образом, если автомобиль продадут, все равно не получится компенсировать даже часть расходов на улучшение жилищных условий.

Человеческая усталость

Несмотря на позитивное развитие событий, Галина откровенно призналась, что порядком подустала от происходящего. Бесконечные судебные процессы и постоянное доказывание своей правды подвели нашу героиню к мысли, что никакого счастливого финала у этой истории не будет.

- Я уже ни во что не верю. Мы так бьемся с этим, и каждый раз, когда кажется, что мы почти у цели, нам вставляют палки в колеса. Сил нет, но сдаваться мы не будем. Я должна все это преодолеть ради своих детей.

Решение по апелляции, в которой суд отказал местной мэрии, в письменном виде пришло нашей героине всего две недели назад. И лишь на днях Сазанские подали документы о возобновлении дела. К сожалению, этот Новый год амурская семья встретит в надежде, что ситуация с их жильем разрешится уже в следующем году.