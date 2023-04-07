«Наказать садиста»: самосвал на полном ходу сбил собаку на проезжей части в Амурской области

Момент ДТП. Фото: скриншот из видео.

Вопиющий инцидент произошел накануне в областном центре. Водитель самосвала проигнорировал требование сотрудника ДПС остановиться и на полном ходу задавил перебегающую дорогу собаку. Все это попало на видео. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Все случилось в районе улицы Лазо. Сотрудник полиции, завидев движущийся самосвал, подал ему сигнал об остановке. По неизвестным причинам шофер не затормозил. В этот момент на дорогу стала выходить собака. Почему даже это не заставило автомобилиста остановиться – остается загадкой.

Когда животное оказалось на проезжей части, водитель наехал прямо на собаку. И только после этого рулевой самосвала остановил габаритный транспорт на середине проезжей части. Несчастное животное, истекая кровью, моментально погибло.

Все это происходило на глазах у очевидцев. Прохожим даже удалось снять все на видео. Ролик появился в Telegram-канале сообщества «Порт Амур». Слабонервным лучше на эти кадры не смотреть. Очевидцы ДТП считают, что водитель намеренно прокатился по собаке.

Когда запись опубликовали в сети, в сторону водителя посыпалась масса гневных комментариев. Но между тем нашлись и те, кто рьяно защищает рулевого большегруза.

– Наказать садиста по всей строгости закона. Летит, «шары вылупив».

– Нелюдь позорный, бумерангом пусть вернётся!

– Выбор стоял либо полицейский, который выперся и даже не двинулся с дороги, либо встречка! КАМАЗ так быстро не остановить!

Как удалось выяснить, собаку породы хаски здесь все знают. Пес был контактным и совершенно неагрессивным. Четвероногого здесь даже подкармливали.

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