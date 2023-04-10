Вывез на кладбище, избивал и грозился убить: бурная история любви двух амурчан закончилась уголовным делом

Расследование уголовного дела на момент написания материала завершено. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Милые бранятся – только тешатся. Так звучит избитая фраза, тонко намекающая на то, что ссоры между возлюбленными – дело совсем пустяковое, которое не требует участия правоохранительных органов. Именно об одном из таких случаях и пойдет речь в материале «Комсомольской правды – Благовещенск». 36-летний житель областного центра может оказаться за решеткой из-за угроз в адрес своей бывшей девушки. Но обо всем по порядку.

Мужчину и 28-летнюю амурчанку некогда связывали любовные отношения. Пара проживала в квартире женщины, но года назад, в апреле 2022 года, их союз распался. По какой причине – неизвестно. Спустя пять месяцев после расставания благовещенец подкараулил возлюбленную у ее же работы и предложил довести до дома на автомобиле. Девушка согласилась. Но тогда она еще не знала, какой ужас ей предстоит пережить.

По дороге между экс-любовниками завязалась ссора из-за ревности. Хотя, казалось бы, что может связывать двух этих людей спустя почти полгода? О какой ревности вообще идет речь? Но факт остается фактом. Женщина просила высадить ее, но вместо этого разъяренный мужчина только лишь сменил маршрут и повез ее в неизвестном направлении. Так они оказались на кладбище села Верхнеблаговещенское.

На этом конфликт не исчерпался, а только набрал обороты. Выйдя из машины, бывшая пара продолжила перебранку, к ссоре добавились оскорбления вперемешку с избиениями, обрушившиеся на женщину. В самый разгар потасовки мужчина достал нож и пригрозил ей расправой – пообещал убить прямо на погосте.

Когда «страсти» поутихли, благовещенец все же отвез свою «возлюбленную» домой, но настрого запретил рассказывать о том, что между ними произошло. На следующий день женщина, ослушавшись бывшего, обратилась в полицию.

В октябре 2022 года сыщики установили место нахождения мужчины и задержали подозреваемого. До конца расследования, а это до апреля 2023 года, он находился под домашний арестов, в изоляции от общества.

Расследование уголовного дела на момент написания материала завершено. Жителя областного центра обвиняют в угрозе убийством, и теперь он может лишиться свободы на срок до двух лет. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде. Он, кстати, и до этой истории уже имел проблемы с законом. Поэтому для него роль фигуранта уголовного дела не впервой.

Вся эта история напоминает трагические события из жизни Маргариты Грачевой, которой отрубил руки бывший супруг. Ведь именно так и начиналась ее история – с банальных угроз на словах. И в один из дней девушка оказалась в лесу, а чуть позже – в больнице, но уже без рук. Трагедия потрясла всю страну, а деньги на реабилитацию мамы двоих детей собирали всем миром.

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