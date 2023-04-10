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Происшествия10 апреля 2023 2:51

Вывез на кладбище, избивал и грозился убить: бурная история любви двух амурчан закончилась уголовным делом

Жителя Благовещенска пойдет под суд за угрозу убийством бывшей возлюбленной
Анна СОБОЛЬ
Расследование уголовного дела на момент написания материала завершено.

Расследование уголовного дела на момент написания материала завершено.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Милые бранятся – только тешатся. Так звучит избитая фраза, тонко намекающая на то, что ссоры между возлюбленными – дело совсем пустяковое, которое не требует участия правоохранительных органов. Именно об одном из таких случаях и пойдет речь в материале «Комсомольской правды – Благовещенск». 36-летний житель областного центра может оказаться за решеткой из-за угроз в адрес своей бывшей девушки. Но обо всем по порядку.

Мужчину и 28-летнюю амурчанку некогда связывали любовные отношения. Пара проживала в квартире женщины, но года назад, в апреле 2022 года, их союз распался. По какой причине – неизвестно. Спустя пять месяцев после расставания благовещенец подкараулил возлюбленную у ее же работы и предложил довести до дома на автомобиле. Девушка согласилась. Но тогда она еще не знала, какой ужас ей предстоит пережить.

По дороге между экс-любовниками завязалась ссора из-за ревности. Хотя, казалось бы, что может связывать двух этих людей спустя почти полгода? О какой ревности вообще идет речь? Но факт остается фактом. Женщина просила высадить ее, но вместо этого разъяренный мужчина только лишь сменил маршрут и повез ее в неизвестном направлении. Так они оказались на кладбище села Верхнеблаговещенское.

На этом конфликт не исчерпался, а только набрал обороты. Выйдя из машины, бывшая пара продолжила перебранку, к ссоре добавились оскорбления вперемешку с избиениями, обрушившиеся на женщину. В самый разгар потасовки мужчина достал нож и пригрозил ей расправой – пообещал убить прямо на погосте.

Когда «страсти» поутихли, благовещенец все же отвез свою «возлюбленную» домой, но настрого запретил рассказывать о том, что между ними произошло. На следующий день женщина, ослушавшись бывшего, обратилась в полицию.

В октябре 2022 года сыщики установили место нахождения мужчины и задержали подозреваемого. До конца расследования, а это до апреля 2023 года, он находился под домашний арестов, в изоляции от общества.

Расследование уголовного дела на момент написания материала завершено. Жителя областного центра обвиняют в угрозе убийством, и теперь он может лишиться свободы на срок до двух лет. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде. Он, кстати, и до этой истории уже имел проблемы с законом. Поэтому для него роль фигуранта уголовного дела не впервой.

Вся эта история напоминает трагические события из жизни Маргариты Грачевой, которой отрубил руки бывший супруг. Ведь именно так и начиналась ее история – с банальных угроз на словах. И в один из дней девушка оказалась в лесу, а чуть позже – в больнице, но уже без рук. Трагедия потрясла всю страну, а деньги на реабилитацию мамы двоих детей собирали всем миром.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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