Всего лишь налила горячую воду в таз: в Приамурье врачи спасают жизнь ребенку, который искупался в кипятке

О случившемся полиции сообщили медики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Амурской области 8 апреля случилась страшная история. Мать оставила в комнате таз с горячей водой и вышла на улицу, чтобы набрать холодной. Спустя несколько минут она услышала крик 2-летней дочери, которая залезла в кипяток. Сейчас ребенок находится в реанимации. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Семья проживает в селе Гулик Зейского района. РЕН ТВ делится, что это благополучное семейство, на учете они нигде не состоят. Всего у родителей 5 детей. В один из обычных дней мама решила заняться стиркой. После она налила в таз кипяток и отнесла в комнату, чтобы помыть полы. Она отошла всего на несколько минут, муж и другие дети были во второй комнате, но и этого хватило, чтобы ребенок без присмотра успел забраться в таз и получить сильные ожоги.

В УМВД Амурской области рассказали, что девочка получила ожоги 60-70% тела. О случившемся полиции сообщили сами медики. Уже заведено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

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