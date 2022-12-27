В Приамурье ОРВИ вызывает осложнения у заболевших

Фото: минздрав Амурской области

В Приамурье остается напряженной ситуация с заболеваемостью коронавирусом и ОРВИ. Областной Роспотребнадзор привел статистику за прошедшую неделю.

За семь дней с 19 по 25 декабря было выявлено 8611 случаев ОРВИ, что ниже уровня прошлой недели на 3,3%, но превышает эпидемиологический порог в 3,5 раза. Больше всего заболевших в Благовещенске, Белогорске, Шимановске, Тындинском, Ивановском, Тамбовском, Октябрьском, Серышевском, Завитинском и Михайловском районах.

На взрослых приходится 53,5% пациентов. Число заболевших ОРВИ за неделю снизилось на 260 человек. Среди детей беспокойство вызывают школьники. Эпидемиологический порог в этой группе превышен на 35,3%. Есть очаги и в детских садах.

Специалисты отмечают, что заболеваемость протекает в более тяжелых формах, с развитием осложнений. Часто требуется госпитализация.

Что касается гриппа, то за неделю выявлено 464 случая. На 30,8% выросла заболеваемость внебольничными пневмониями. Основная доля заболевших (39,7%) приходится на работающее население в возрасте 40 лет и старше. Максимальный рост (на 20,5%) заболеваемости зарегистрирован среди амурчан 18 - 39 лет.

Заболеваемость COVID-19 осталась на уровне предыдущей недели - 426 случаев. Среди детей стали чаще болеть подростки 15-17 лет, рост составил 57%. Основная доля заболевших (43,7%) приходится на амурчан 18 - 49 лет, где показатель заболеваемости снизился на 3,6%. Большинство заболевших взрослых не вакцинированы, таких 91,3%.